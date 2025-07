Jahn im Torrausch – 7:5 bei Fortuna & weitere Torspektakel

Torreich ging es zu am Testspiel-Sonntag. Es gab mehrere Tore-Shows zu bestaunen. Gipfeln tat das Ganze bei der Partie auf dem Trainingsplatz von Fortuna Regensburg. Dort gab es einen kuriosen Spielverlauf. Der heimische Bayernligist erzielte in der ersten Halbzeit sieben Tore, zog auf 7:1 davon. Hintenraus durften auch die Gäste aus Mögeldorf (Landesliga-Aufsteiger) und kamen noch auf 7:5 heran. Ein Tag der offenen Tür auf schwer bespielbarem Untergrund. Fortuna-Coach Arber Morina dürften die vielen Gegentore sicher nicht geschmeckt haben.



Sieben Mal erfolgreich war auch der SSV Jahn. Den 7:0-Triumph über die SpVgg Bayreuth sahen rund 900 Leute in Burglengenfeld. In der jetzigen Vorbereitungsphase ist dieser klare Sieg gegen den Ex-Drittligisten durchaus ein Achtungserfolg der Wimmer-Truppe, bei der sich mit Fabian Ziegler und Jakob Seibold auch zwei U21-Spieler in die Torschützenliste eintrugen. Unterdessen setzte sich das Chamer Landesliga-Duo TB 03 Roding (1:0 gegen Osterhofen) und SpVgg Lam (2:1 in Ruhmannsfelden) knapp gegen Vertreter aus Niederbayern durch. Weniger erfolgreich lief es unter anderem für Thalmassing und Töging aus der Bezirksliga Süd. Die überregionalen Testspiele im Überblick.