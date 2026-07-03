Jahn II vs. Drittligist – Vilzing gefordert – Quartett testet doppelt

Der Saisonauftakt rückt näher und näher. Bereits in zwei Wochen beginnt wieder der „Ernst des Lebens“. Dementsprechend geht die Vorbereitungszeit allmählich in die heiße Phase und es wird weiter eifrig getestet. Am Wochenende des 3. bis 5. Juli steigen wieder einige interessante Testspiele.
Ins Auge steigt das Match des SSV Jahn II. Die blutjunge Bayernliga-U21 der Regensburger spielt am Samstag in Randersacker gegen den Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Mal sehen, wie sich die „Teenie-Truppe“ von Neu-Trainer Lukas Baumer schlagen wird. Regionalligist DJK Vilzing ist bei einem Turnier gefordert. Gegen den zwei Klassen tieferen TSV Kareth-Lappersdorf geht's um den Titel beim Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau.
Gleich doppelt im Einsatz ist die DJK Gebenbach. Dominic Rühls Bayernliga-Elf probt gegen zwei Landesliga-Aufsteiger, den FC Amberg und den SV Wenzenbach. Und das innerhalb von weniger als 24 Stunden. Mit dem SV Schwarzhofen, dem TB 03 Roding und dem TSV Tännesberg sind zudem drei Bezirksligisten im Doppeleinsatz. Auf fränkischen Profi-Nachwuchs treffen derweil der ASV Cham (gegen die U19 von Greuther Fürth) und der 1. FC Bad Kötzting (gegen die U19 des 1. FC Nürnberg). Wir haben die überregionalen Testspiele des Wochenendes – mit Beteiligung Bezirksliga aufwärts – im Überblick:
15 Uhr: SSV Jahn Regensburg – SV Oberbank Ried
17.15 Uhr: SV Freudenberg – FC Wernberg
18 Uhr: 1. FC Bad Kötzting – 1. FC Nürnberg U19, SpVgg SV Weiden – SV Gols (in Weiden am See)
18.30 Uhr: SV Schwarzhofen – TB 03 Roding, FC Ränkam – SpVgg Willmering-Waffenbrunn, SG Waldmünchen/Geigant – SpVgg Lam
19.30 Uhr: DJK Gebenbach – FC Amberg
10.30 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schlicht
11 Uhr: TSV Abtswind II – SV Hahnbach, TV Parsberg – SC Feucht
14 Uhr: FC Tegernheim – SV Burgweinting, SG Offenstetten/Rohr – FC Oberhinkofen, ATSV Kelheim – TB/ASV Regenstauf, FC Würzburger Kickers – SSV Jahn Regensburg II (in Randersacker), FV Illertissen II – SF Ursulapoppenricht, SpVgg Greuther Fürth U19 – ASV Cham
15 Uhr: SV Fortuna Regensburg – SV Schalding-Heining
15.30 Uhr: TSV Langquaid – TSV Bad Abbach
17 Uhr: 1. FC Schwarzenfeld – 1. FC Rieden
18.30 Uhr: DJK Vilzing – TSV Kareth-Lappersdorf (Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau)
14 Uhr: DJK Ammerthal – ASV Weisendorf, TSV Tännesberg – SV Mitterteich, SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Trabitz
15 Uhr: SpVgg Ramspau – SpVgg Pfreimd
16 Uhr: SC Regensburg – FC Weiden-Ost, TB 03 Roding – SV Mitterkreith, FC Viehhausen – FC Wernberg, SpVgg Vohenstrauß – SpVgg SV Weiden U19, SV Erzhäuser-Windmais – SV Schwarzhofen
17 Uhr: BSC Regensburg – TV Schierling, FC Furth im Wald – FC Untertraubenbach, VfB Bach – SV Obertraubling, FC Raindorf – SG Michelsdorf/Cham II, SpVgg Hainsacker – SV Lupburg, SV Türk Genclik Regensburg – FC Kosova Regensburg
Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.