Jahn II vs. Drittligist – Vilzing gefordert – Quartett testet doppelt

Björn Zempelin (links) und die U21 des SSV Jahn Regensburg proben gegen Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. – Foto: Felix Schmautz

Der Saisonauftakt rückt näher und näher. Bereits in zwei Wochen beginnt wieder der „Ernst des Lebens“. Dementsprechend geht die Vorbereitungszeit allmählich in die heiße Phase und es wird weiter eifrig getestet. Am Wochenende des 3. bis 5. Juli steigen wieder einige interessante Testspiele.



Ins Auge steigt das Match des SSV Jahn II. Die blutjunge Bayernliga-U21 der Regensburger spielt am Samstag in Randersacker gegen den Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Mal sehen, wie sich die „Teenie-Truppe“ von Neu-Trainer Lukas Baumer schlagen wird. Regionalligist DJK Vilzing ist bei einem Turnier gefordert. Gegen den zwei Klassen tieferen TSV Kareth-Lappersdorf geht's um den Titel beim Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau.



Gleich doppelt im Einsatz ist die DJK Gebenbach. Dominic Rühls Bayernliga-Elf probt gegen zwei Landesliga-Aufsteiger, den FC Amberg und den SV Wenzenbach. Und das innerhalb von weniger als 24 Stunden. Mit dem SV Schwarzhofen, dem TB 03 Roding und dem TSV Tännesberg sind zudem drei Bezirksligisten im Doppeleinsatz. Auf fränkischen Profi-Nachwuchs treffen derweil der ASV Cham (gegen die U19 von Greuther Fürth) und der 1. FC Bad Kötzting (gegen die U19 des 1. FC Nürnberg). Wir haben die überregionalen Testspiele des Wochenendes – mit Beteiligung Bezirksliga aufwärts – im Überblick: