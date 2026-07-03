 2026-07-01T07:36:38.002Z

Testspiel

Jahn II vs. Drittligist – Vilzing gefordert – Quartett testet doppelt

ASV Cham und Bad Kötzting bekommen es mit Profi-Nachwuchs zu tun +++ Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick

von Florian Würthele · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Björn Zempelin (links) und die U21 des SSV Jahn Regensburg proben gegen Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers.
Björn Zempelin (links) und die U21 des SSV Jahn Regensburg proben gegen Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. – Foto: Felix Schmautz

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Der Saisonauftakt rückt näher und näher. Bereits in zwei Wochen beginnt wieder der „Ernst des Lebens“. Dementsprechend geht die Vorbereitungszeit allmählich in die heiße Phase und es wird weiter eifrig getestet. Am Wochenende des 3. bis 5. Juli steigen wieder einige interessante Testspiele.

Ins Auge steigt das Match des SSV Jahn II. Die blutjunge Bayernliga-U21 der Regensburger spielt am Samstag in Randersacker gegen den Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Mal sehen, wie sich die „Teenie-Truppe“ von Neu-Trainer Lukas Baumer schlagen wird. Regionalligist DJK Vilzing ist bei einem Turnier gefordert. Gegen den zwei Klassen tieferen TSV Kareth-Lappersdorf geht's um den Titel beim Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau.

Gleich doppelt im Einsatz ist die DJK Gebenbach. Dominic Rühls Bayernliga-Elf probt gegen zwei Landesliga-Aufsteiger, den FC Amberg und den SV Wenzenbach. Und das innerhalb von weniger als 24 Stunden. Mit dem SV Schwarzhofen, dem TB 03 Roding und dem TSV Tännesberg sind zudem drei Bezirksligisten im Doppeleinsatz. Auf fränkischen Profi-Nachwuchs treffen derweil der ASV Cham (gegen die U19 von Greuther Fürth) und der 1. FC Bad Kötzting (gegen die U19 des 1. FC Nürnberg). Wir haben die überregionalen Testspiele des Wochenendes – mit Beteiligung Bezirksliga aufwärts – im Überblick:

Am Freitag spielen:

15 Uhr: SSV Jahn Regensburg – SV Oberbank Ried

17.15 Uhr: SV Freudenberg – FC Wernberg

18 Uhr: 1. FC Bad Kötzting – 1. FC Nürnberg U19, SpVgg SV Weiden – SV Gols (in Weiden am See)

18.30 Uhr: SV Schwarzhofen – TB 03 Roding, FC Ränkam – SpVgg Willmering-Waffenbrunn, SG Waldmünchen/Geigant – SpVgg Lam



19 Uhr: TSV Tännesberg – FC Vorwärts Röslau, SV Raigering – FC Weiden-Ost II

19.30 Uhr: DJK Gebenbach – FC Amberg


Am Samstag spielen:

10.30 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – 1. FC Schlicht

11 Uhr: TSV Abtswind II – SV Hahnbach, TV Parsberg – SC Feucht

14 Uhr: FC Tegernheim – SV Burgweinting, SG Offenstetten/Rohr – FC Oberhinkofen, ATSV Kelheim – TB/ASV Regenstauf, FC Würzburger Kickers – SSV Jahn Regensburg II (in Randersacker), FV Illertissen II – SF Ursulapoppenricht, SpVgg Greuther Fürth U19 – ASV Cham

15 Uhr: SV Fortuna Regensburg – SV Schalding-Heining

15.30 Uhr: TSV Langquaid – TSV Bad Abbach


Bayernligist DJK Gebenbach mit Trainer Dominic Rühl testet zweimal binnen 24 Stunden.
Bayernligist DJK Gebenbach mit Trainer Dominic Rühl testet zweimal binnen 24 Stunden. – Foto: Jonas Löffler


16 Uhr: DJK Gebenbach – SV Wenzenbach, SV 08 Auerbach – BSC Saas Bayreuth, SV Altenstadt/WN – SpVgg SV Weiden II, FSV Steinsberg – TV Nabburg, SC Luhe-Wildenau – SpVgg Bayern Hof (Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau)

17 Uhr: 1. FC Schwarzenfeld – 1. FC Rieden

18.30 Uhr: DJK Vilzing – TSV Kareth-Lappersdorf (Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau)


Am Sonntag spielen:

14 Uhr: DJK Ammerthal – ASV Weisendorf, TSV Tännesberg – SV Mitterteich, SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Trabitz

15 Uhr: SpVgg Ramspau – SpVgg Pfreimd

16 Uhr: SC Regensburg – FC Weiden-Ost, TB 03 Roding – SV Mitterkreith, FC Viehhausen – FC Wernberg, SpVgg Vohenstrauß – SpVgg SV Weiden U19, SV Erzhäuser-Windmais – SV Schwarzhofen

17 Uhr: BSC Regensburg – TV Schierling, FC Furth im Wald – FC Untertraubenbach, VfB Bach – SV Obertraubling, FC Raindorf – SG Michelsdorf/Cham II, SpVgg Hainsacker – SV Lupburg, SV Türk Genclik Regensburg – FC Kosova Regensburg



Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.