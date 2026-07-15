Jahn II: Vorfreude auf Würzburg & Rätsel um Lukas Baumer Mit welcher Trainerlösung nimmt die Regensburger U21 die neue Bayernliga-Saison in Angriff? von Florian Würthele · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

Vitus Zimmermann (rechts) und der SSV Jahn Regensburg II gehen ohne Cheftrainer ins erste Saisonspiel. – Foto: Frank Scheuring

Es war eine völlig überraschende Meldung, die da letzte Woche aufploppte. Der SSV Jahn Regensburg teilte auf seiner Homepage mit, dass Lukas Baumer „bis auf Weiteres“ nicht mehr Trainer der U21 sei. Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Bayernliga Nord steht die blutjunge Mannschaft urplötzlich ohne Übungsleiter da. Wie geht es weiter beim „kleinen Jahn“?

Zu Beginn der kurzen Meldung war der Satz „Der SSV Jahn Regensburg nimmt eine personelle Veränderung im Trainerstab seiner U21-Mannschaft vor“ zu lesen. Dies lässt vermuten, dass Baumer nicht freiwillig seinen Posten geräumt hat, sondern dass der Verein den Cheftrainer der ältesten Nachwuchsmannschaft suspendiert hat. Das deckt sich mit FuPa-Informationen. Zu den Hintergründen äußerte sich der Verein in der Erstmeldung nicht. Und tut das auch nach wie vor nicht. Man äußere sich „grundsätzlich nicht weitergehend zu internen Personalangelegenheiten“, ließ der SSV gegenüber dem Bayerischen Rundfunk verlauten. Im Regensburger Fußball wird dieser Tage eifrig spekuliert und es geistern Gerüchte herum. Konkrete Antworten stehen aber aus. Warum die (vorläufige) Trennung? Wie gestaltet sich die Trainerlösung beim SSV Jahn II? Und wie geht es mit Lukas Baumer selbst weiter?



Um den Trainings- und Spielbetrieb ohne Unterbrechung fortzuführen, übernahm zunächst das bestehende Trainer- und Betreuerteam die Führung der Mannschaft. Beim letzten Probelauf gegen den FC Augsburg II (2:2) stand der junge Co-Trainer Daniele Luggisi (23) in der Hauptverantwortung. Der weitere „Staff“ umfasst Analyst David Müller, Athletiktrainer Pepe Warminski und Torwarttrainer Daniel Freiberger. Wie lange bleibt diese interne Interimslösung bestehen? Auch das ist offen. Der Mittelbayerischen Zeitung gab der SSV Jahn zu Wochenbeginn folgende Info an die Hand: „Die Befassung mit einer Neubesetzung der Position des U21-Trainers ist in vollem Gange.“





Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 15:00 PUSH



Während diese Causa also offenbleibt, richtet sich der Fokus bei der zweiten Mannschaft des Drittligisten voll aufs Sportliche. Eine intensive und anstrengende Vorbereitung findet ihr Ende, wenn die Regensburger Youngster am Samstag (Anstoß: 15 Uhr) zum 1. Spieltag beim Würzburger FV gastieren. Freilich wird ein erfolgreicher Start in die Saison angestrebt. Spannend ist die Frage, wie die blutjunge Mannschaft, die durch hochgezogene U19- und U17-Spieler nochmals verjüngt wurde, aus den Startlöchern kommen wird. Viele Spieler wagen gerade ihre ersten Gehversuche im Herrenbereich. „Die Vorfreude in der Mannschaft und im Trainerteam auf den Auftakt ist groß“, berichtet Johannes Frisch. Der Team-Organisator der Jahn-U21 ergänzt: „Wir haben gegen hochklassige Gegner getestet und fühlen uns gut vorbereitet auf das erste Spiel.“



Beim Thema Zielsetzung fürs Auftaktspiel redet Frisch nicht um den heißen Brei herum: „Wir wollen natürlich mit einem Sieg in die neue Saison starten.“ Die Würzburger entgingen in der Vorsaison nur haarscharf der Abstiegs-Relegation und wurden Dreizehnter. „Wir wissen, dass es in Würzburg einige Veränderungen im Kader gab. Es erwartet uns dennoch wie immer ein intensives Spiel, so dass wir alles in die Waagschale werfen müssen, um die Punkte mitzunehmen“, betont der Regensburger Funktionär. Personell hat man zum Saisonstart keine größeren Sorgen. Lediglich Felix Albrecht (Uni) und Samuel Hasa (Sprunggelenksverletzung) werden die Reise nach Würzburg nicht mit antreten können.



