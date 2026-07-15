Jahn II: Vorfreude auf Würzburg & Rätsel um Lukas Baumer

Es war eine völlig überraschende Meldung, die da letzte Woche aufploppte. Der SSV Jahn Regensburg teilte auf seiner Homepage mit, dass Lukas Baumer „bis auf Weiteres“ nicht mehr Trainer der U21 sei. Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Bayernliga Nord steht die blutjunge Mannschaft urplötzlich ohne Übungsleiter da. Wie geht es weiter beim „kleinen Jahn“?
Zu Beginn der kurzen Meldung war der Satz „Der SSV Jahn Regensburg nimmt eine personelle Veränderung im Trainerstab seiner U21-Mannschaft vor“ zu lesen. Dies lässt vermuten, dass Baumer nicht freiwillig seinen Posten geräumt hat, sondern dass der Verein den Cheftrainer der ältesten Nachwuchsmannschaft suspendiert hat. Das deckt sich mit FuPa-Informationen. Zu den Hintergründen äußerte sich der Verein in der Erstmeldung nicht. Und tut das auch nach wie vor nicht. Man äußere sich „grundsätzlich nicht weitergehend zu internen Personalangelegenheiten“, ließ der SSV gegenüber dem Bayerischen Rundfunk verlauten. Im Regensburger Fußball wird dieser Tage eifrig spekuliert und es geistern Gerüchte herum. Konkrete Antworten stehen aber aus. Warum die (vorläufige) Trennung? Wie gestaltet sich die Trainerlösung beim SSV Jahn II? Und wie geht es mit Lukas Baumer selbst weiter?
Um den Trainings- und Spielbetrieb ohne Unterbrechung fortzuführen, übernahm zunächst das bestehende Trainer- und Betreuerteam die Führung der Mannschaft. Beim letzten Probelauf gegen den FC Augsburg II (2:2) stand der junge Co-Trainer Daniele Luggisi (23) in der Hauptverantwortung. Der weitere „Staff“ umfasst Analyst David Müller, Athletiktrainer Pepe Warminski und Torwarttrainer Daniel Freiberger. Wie lange bleibt diese interne Interimslösung bestehen? Auch das ist offen. Der Mittelbayerischen Zeitung gab der SSV Jahn zu Wochenbeginn folgende Info an die Hand: „Die Befassung mit einer Neubesetzung der Position des U21-Trainers ist in vollem Gange.“