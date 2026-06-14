Jahn II trifft 15 Mal – Kötzting verliert Aufgalopp – Show in Arrach

Der Startschuss ist gefallen! 🤩 Insgesamt 49 Herrenmannschaften aus der Oberpfalz absolvierten an diesem Wochenende ihr erstes Testspiel. Auf manchen Plätzen fielen viele Tore. Wie beim 5:7 zwischen Arrach und dem Sportbund Regensburg. Als erster Bayernligist galoppierte die U21 des SSV Jahn los. Zu Gast beim Straubinger A-Klassisten RSV Parkstetten zeigten sich die Regensburger Youngster in Torlaune. Beim – manch möchte fast sagen standesgemäßen – 15:0-Kantersieg glänzte Mubim Limkoski mit einem Fünferpack binnen gut 20 Minuten. Aus der Landesliga war der 1. FC Bad Kötzting im Einsatz. Die Ranzinger-Elf musste sich dem Bezirksligisten FC Raindorf mit 0:2 beugen. Ein halbes Dutzend Mal traf Bezirksliga-Newcomer TV Nabburg beim FC Weiden-Ost II. Alles auf einen Blick:
FC Raindorf – 1. FC Bad Kötzting 2:0 (1:0) / Tore: 1:0 Politanow (25.), 2:0 Vintr (64.)
RSV Parkstetten – SSV Jahn Regensburg II 0:15 (0:7) / Tore: 0:1 Hoffmann (7.), 0:2, 0:3 und 0:5 Schicha (12.), 0:4, 0:6 und 0:7 Bilali (29., 39., 49.), 0:8 Luong Thanh (54.), 0:9, 0:11, 0:12, 0:13 und 0:15 Limkoski (69., 72., 75., 86., 90.), 0:10 und 0:14 Mazrekaj (70., 89.)
FC Weiden-Ost II – TV Nabburg 1:6 (0:3)
SV Lupburg – TSG Laaber 2:0 (2:0)
SV Sallern Regensburg – SpVgg Stadtamhof 1:1 (0:1)
VfR Regensburg II – SG Freihausen / Batzhausen II 1:2 (1:1)
FC Laub – TSV Großberg 2:1 (1:0)
TV Hemau – TV Velburg 1:0 (0:0)
VfR Regensburg – SG Freihausen/Batzhausen 1:3 (0:0)
SG Diesenbach / Regenstauf II – ATSV Kallmünz 1:4 (0:2)
ATSV Pirkensee-Ponholz – TSV Beratzhausen 2:6 (0:3)
SG Daßwang / Seubersdorf – SC Sinzing 2:1 (1:1)
SG Schwabelweis / DJK Nord – ASV Undorf 2:1 (1:0)
SV Zeitlarn – SpVgg Ziegetsdorf 0:4 (0:1)
TSV Pressath – SV Altenstadt/Waldnaab 2:9 (1:2)
TSV Beucherling – TSV Pettenreuth-Hauzendorf 5:2 (3:1)
DJK Arrach – DJK Sportbund Regensburg 5:7 (1:4)
DJK Beucherling II – DJK Altenthann 1:0 (1:0)
SpVgg Willmering-Waffenbrunn – DJK Vilzing II 3:3 (1:0)
SV Kemnath a. B. – SpVgg Pirk 2:0 (1:0)
SC Weinberg Schwandorf II – SC Katzdorf II 0:9 (0:6)
SpVgg Schönseer Land – SpVgg Vohenstrauß II 1:2 (0:1)
1. FC Neunburg vorm Wald – FC Stamsried 0:2 (0:2)
SG Niedermurach / Pertolzhofen – 1. FC Schmidgaden 1:3 (0:0)
SC Weinberg Schwandorf – SC Katzdorf 1:3 (1:2)