Jahn II trifft 15 Mal – Kötzting verliert Aufgalopp – Show in Arrach

Erzielte fünf Tore binnen gut 20 Minuten: Jahn-U21-Stürmer Mubin Limkoski (links). – Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Der Startschuss ist gefallen! 🤩 Insgesamt 49 Herrenmannschaften aus der Oberpfalz absolvierten an diesem Wochenende ihr erstes Testspiel. Auf manchen Plätzen fielen viele Tore. Wie beim 5:7 zwischen Arrach und dem Sportbund Regensburg. Als erster Bayernligist galoppierte die U21 des SSV Jahn los. Zu Gast beim Straubinger A-Klassisten RSV Parkstetten zeigten sich die Regensburger Youngster in Torlaune. Beim – manch möchte fast sagen standesgemäßen – 15:0-Kantersieg glänzte Mubim Limkoski mit einem Fünferpack binnen gut 20 Minuten. Aus der Landesliga war der 1. FC Bad Kötzting im Einsatz. Die Ranzinger-Elf musste sich dem Bezirksligisten FC Raindorf mit 0:2 beugen. Ein halbes Dutzend Mal traf Bezirksliga-Newcomer TV Nabburg beim FC Weiden-Ost II. Alles auf einen Blick: