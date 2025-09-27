Jahn II stürzt Stadeln vom Thron - Neumarkt nach Sieg nun neuer Primus

Mit der zweiten Niederlage in Folge (und der vierten insgesamt) muss der FSV Stadeln den Platz an der Sonne der Bayernliga-Nord auch schon wieder räumen: Der Aufsteiger aus Mittelfranken konnte sich im Duell gegen Kellerkind Jahn II nicht durchsetzen - und trat mit einer 1:2-Pleite im Gepäck die Heimreise vom Regensburger Kaulbachweg an. Für die Elf von Trainer Christoph Jank war es erst der zweite Saisonsieg, mit dem sie auf Tabellenplatz fünfzehn klettert. Rehwald gelang das "Golden Goal" in der Nachspielzeit.
Die Gunst der Stunde wusste der ASV Neumarkt gegen den Würzburger FV zu nutzen: Mit einem 4:2-Auswärtserfolg katapultierten sich die Mannen von Sven Zurawka dank eines starken Endspurts an die Tabellenspitze. Der ASV ist somit seit nunmehr zehn Partien in Serie ungeschlagen. Die Truppe von Coach Andreas Eisenmann hingegen rangiert nach jetzt vier sieglosen Begegnungen nacheinander auf dem vorletzten Platz der Liga.
Verfolger Bayern Hof, das nach vier Partien ohne Dreier wieder mal etwas Zählbares verzeichnen durfte, kann sich mit einem 2:1-Erfolg über Schlusslicht Großschwarzenlohe in der Rangliste etwas weiter nach oben befördern. Die Mittelfranken um Trainer Florian Bauer warten indessen immer noch auf den ersten Triumph in dieser Spielzeit.
Die DJK Gebenbach erreichte in ihrem ersten Spiel unter Neu-Trainer Dominic Rühl ein beachtliches 0:0-Unentschieden gegen den FC Ingolstadt II - und kann auch im vierten Spiel in Folge den Nimbus "ohne Niederlage" wahren. Gleiches gilt für die Mannschaft von Patrick Schönfeld, die sich nun auf Platz fünf wiederfindet.
"Schdodling", wie die Mittelfranken zum Fürther Vorort sagen, ging zwar kurz vor dem Pausenpfiff durch Weber mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel konnte die Heimelf die Partie durch Treffer von Seibold (73.) und Rehwald (90+2.) noch drehen. Somit obsiegte in diesem Duell, das es zum allersten Mal überhaupt in dieser Form gegeben hat, der (vermeintliche) David gegen den (vermeintlichen) Goliath.
Eine überaus torreiche Partie bekamen die Zuschauer in der Sepp-Endres-Sportanlage zu sehen. Die Heimelf ging nach einem Neumarkter Eigentor nach einer guten halben Stunde in Führung - und nach 45 Minuten mit 1:0 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel gelang dem ASV durch Mjaki zwar der Ausgleich, doch nur zehn Minuten später lagen die Würzburger "Eisenmänner" auch schon wieder in Front. Wiederum zehn Minuten drauf setzte die Zurawka-Elf durch Tore von Berger, Adelbau und Grübl zum beeindruckenden Finale an - und sicherte sich so den nächsten Dreier samt Tabellenführung.
Durkan brachte die Oberfranken per Foulelfmeter nach 27 Minuten mit 1:0 in Front. Ein Ergebnis, das bis zur 81. Minute Bestand hatte, als Hofs Frank auf 2:0 erhöhte. Den Ehrentreffer erzielte Großschwarzenlohes Sperber in der Nachspielzeit. Auch diese Partie fand zum ersten Mal überhaupt in einer Fußball-Spielzeit statt.
Während beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften die Profireserve der Schanzer noch mit 6:0 die Oberhand behielt (5.4.2025), trennten sich nunmehr beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden. Die Elf von Neu-Trainer Dominic Rühl remisiert nach dem 1:1 gegen Fortuna Regensburg somit zum zweiten Mal in Folge. Ingolstadt hätte sich nach dem jüngsten 5:1 gegen Cham gewiss mehr ausgerechnet.