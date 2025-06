Jahn II bezwingt Wildenau – Bezirksliga-Aufsteiger gehen baden

Teil 2 von 3 des Testspiel-Wochenendes ist absolviert. Und wie es halt so ist, waren die einen Mannschaften am heißen Samstagnachmittag erfolgreicher und die anderen weniger erfolgreich. Zur ersten Kategorie gehört sicherlich die U21 des SSV Jahn Regensburg. Sie wies in Weiherhammer den Landesliga-Vizemeister SC Luhe-Wildenau klar mit 3:0 in die Schranken. Erfolgreich war auch die SpVgg Lam; die Osserbuam schossen gegen die DJK Arnschwang ein halbes Dutzend Tore. Landesliga-Rückkehrer TSV Bad Abbach knöpfte Fortuna Regensburg ein respektables 2:2 ab. Sechs Neuzugänge standen beim Bayernligisten in der Startelf. Keinen guten Tag erlebten hingegen zwei Bezirksliga-Aufsteiger. Sowohl die SpVgg Schirmitz (1:5 gegen den SC Regensburg) als auch der SV Töging (0:5 gegen Kelheim) bezogen klare Niederlagen. Die Übersicht der überregionalen Testspiele.