Enttäuschte Gesichter, Beifall für die Fans: Halison (im Vordergrund) und seine Landsleute zogen gegen das ebenfalls brasilianisch orientierten Team aus Hohenstein knapp den Kürzeren. – Foto: Thomas Schneider

Jahn-Futsal: Die Besten sind nur einen Tick entfernt SSV Jahn 1889 verliert auch gegen Tabellenführer Hohenstein knapp – Wegweisende Spiele warten auswärts

Sie hatten es schon nach dem ersten Topspiel gewusst, jetzt wissen es die Futsaler des SSV Jahn 1889 endgültig: Der Neuling kann in der Bundesliga selbst mit den allerbesten Konkurrenten sehr gut mithalten. Zwar gab es wie schon gegen den deutschen Meister Stuttgart (1:3) auch gegen Hohenstein-Ernstthal, kurz HOT 05, eine 1:2 (1:1)-Niederlage, doch die rund 250 Zuschauer in der Nord-Halle sorgten für eine beidseits stimmungsvolle Kulisse und bekamen eines der besten Futsal-Spiele zu sehen, die je in Regensburg stattfanden. Am Ende war der Tabellenführer froh, seine Bilanz makellos gehalten zu haben.

Definiert wird der Saisonweg der Regensburger jetzt erst einmal in den beiden folgenden Auswärtsspielen an den Spieltagen sechs und sieben: Am Samstag (18.30 Uhr) geht es nach Bielefeld. Nach einer weiteren Länderspielpause wegen der WM-Qualifikation folgt am 12. November die Reise zu Fortuna Düsseldorf. Ein Schwergewicht fehlt noch Erst am 19. November (16 Uhr) wartet das nächste Heimspiel in der Nord-Halle gegen den aktuell punktgleichen Tabellendritten TSV Weilimdorf aus Stuttgart, das dritte Bundesliga-Schwergewicht, mit dem es in den gemeinsamen Regionalligajahren in der Vergangenheit so viele heiße Duelle gegeben hatte. Anders als gegen Stuttgart gingen die 1889-Futsaler, denen nicht nur Sturmtank Marquinhus spürbar fehlte, sondern auch Filip Palutka, diesmal selbst in Führung. Schon nach 5:16 Minuten traf Alberto nach feinem Einsatz und Vorarbeit von Halison zum 1:0. Doch Hohenstein, das zwar auch auf seinen Kapitän Christopher Wittig verzichten musste, der verletzt vom Nationalteam zurückkehrte, blieb ruhig und glich auch schon 201 Sekunden später durch Kennedy Alves Ribeiro aus.