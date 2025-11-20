Jahn-Freunde peilen das Triple an

Viele kennen das Torwandschießen aus dem "Aktuellen Sportstudio" im ZDF, doch seit einigen Jahren gibt es im Regensburger Raum auch eine Liga für diese Sportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Insgesamt sechs Teams messen sich an fünf Spieltagen in drei Disziplinen, um die besten Torwandschützen zu finden.

Favorit dürften erneut die Jahn-Freunde sein, welche die drei Topspieler der Weltrangliste stellen, doch die anderen Teams haben in dieser Saison massiv aufgerüstet, um den Titelverteidiger zu ärgern. So läuft beispielsweise das Team Centerball mit drei amtierenden oder ehemaligen deutschen Meistern in den Disziplinen "High Score", "Soccer" und "Zero" auf.

Bisherige Sieger der Teamliga:

2024/2025 Jahn Freunde

2023/2024 Jahn Freunde

2022/2023 Fireball Players

2021/2022 (Nicht ausgetragen)

2020/2021 Fireball Players

2019/2020 The Boom

2018/2019 Signal Iduna (Gruppe A)/SSV Legenden (Gruppe B)/Gesamtsieger: Signal Iduna

2018 Signal Iduna (1. Liga)/FuPa Oberpfalz (2. Liga)

2017/2018 Signal Iduna (Gruppe A)/SSV Legenden (Gruppe B)/Gesamtsieger: Signal Iduna

2017 Signal Iduna