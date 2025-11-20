Jahn-Freunde peilen das Triple an

Viele kennen das Torwandschießen aus dem "Aktuellen Sportstudio" im ZDF, doch seit einigen Jahren gibt es im Regensburger Raum auch eine Liga für diese Sportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Insgesamt sechs Teams messen sich an fünf Spieltagen in drei Disziplinen, um die besten Torwandschützen zu finden.
Favorit dürften erneut die Jahn-Freunde sein, welche die drei Topspieler der Weltrangliste stellen, doch die anderen Teams haben in dieser Saison massiv aufgerüstet, um den Titelverteidiger zu ärgern. So läuft beispielsweise das Team Centerball mit drei amtierenden oder ehemaligen deutschen Meistern in den Disziplinen "High Score", "Soccer" und "Zero" auf.
Bisherige Sieger der Teamliga:
2024/2025 Jahn Freunde
2023/2024 Jahn Freunde
2022/2023 Fireball Players
2021/2022 (Nicht ausgetragen)
2020/2021 Fireball Players
2019/2020 The Boom
2018/2019 Signal Iduna (Gruppe A)/SSV Legenden (Gruppe B)/Gesamtsieger: Signal Iduna
2018 Signal Iduna (1. Liga)/FuPa Oberpfalz (2. Liga)
2017/2018 Signal Iduna (Gruppe A)/SSV Legenden (Gruppe B)/Gesamtsieger: Signal Iduna
2017 Signal Iduna
Die diesjährigen Teams:
- Jahn Freunde (Titelverteidiger)
- SV Burgweinting
- SpVgg Ziegetsdorf
- SC Sinzing
- FSV Steinsberg
- Team Centerball
Die drei Spielmodi:
- CB Match
- CB Squash
- CB Team
Der Eröffnungsspieltag der Centerball-Saison 2024/25:
28.11.2025 Jahn Freunde - SpVgg Ziegetsdorf 18:00 Uhr
01.12.2025 SC Sinzing - Team Centerball 18:00 Uhr
02.12.2025 SV Burgweinting - FSV Steinsberg 19:00 Uhr