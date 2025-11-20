 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Sechs Teams kämpfen um die begehrte Trophäe
Sechs Teams kämpfen um die begehrte Trophäe – Foto: Centerball

Jahn-Freunde peilen das Triple an

Die Centerball-Teamliga geht in ihre 9. Saison +++ Titelverteidiger sind die Jahn-Freunde mit bisher zwei Meisterschaften

Verlinkte Inhalte

CB Team Liga
Jahn Freunde
SpVgg Ziegetsdorf
SV Burgweinting
Team Centerball

Viele kennen das Torwandschießen aus dem "Aktuellen Sportstudio" im ZDF, doch seit einigen Jahren gibt es im Regensburger Raum auch eine Liga für diese Sportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Insgesamt sechs Teams messen sich an fünf Spieltagen in drei Disziplinen, um die besten Torwandschützen zu finden.

Favorit dürften erneut die Jahn-Freunde sein, welche die drei Topspieler der Weltrangliste stellen, doch die anderen Teams haben in dieser Saison massiv aufgerüstet, um den Titelverteidiger zu ärgern. So läuft beispielsweise das Team Centerball mit drei amtierenden oder ehemaligen deutschen Meistern in den Disziplinen "High Score", "Soccer" und "Zero" auf.

Bisherige Sieger der Teamliga:
2024/2025 Jahn Freunde
2023/2024 Jahn Freunde
2022/2023 Fireball Players
2021/2022 (Nicht ausgetragen)
2020/2021 Fireball Players
2019/2020 The Boom
2018/2019 Signal Iduna (Gruppe A)/SSV Legenden (Gruppe B)/Gesamtsieger: Signal Iduna
2018 Signal Iduna (1. Liga)/FuPa Oberpfalz (2. Liga)
2017/2018 Signal Iduna (Gruppe A)/SSV Legenden (Gruppe B)/Gesamtsieger: Signal Iduna
2017 Signal Iduna

Die diesjährigen Teams:
- Jahn Freunde (Titelverteidiger)
- SV Burgweinti­ng
- SpVgg Ziegetsdor­f
- SC Sinzing
- FSV Steinsberg
- Team Centerball

Die drei Spielmodi:
- CB Match
- CB Squash
- CB Team

Der Eröffnungsspieltag der Centerball-Saison 2024/25:
28.11.2025 Jahn Freunde - SpVgg Ziegetsdorf 18:00 Uhr
01.12.2025 SC Sinzing - Team Centerball 18:00 Uhr
02.12.2025 SV Burgweinting - FSV Steinsberg 19:00 Uhr

Centerball-Weltrangliste August 2025
Centerball-Weltrangliste August 2025 – Foto: Centerball

Aufrufe: 020.11.2025, 18:20 Uhr
mgAutor