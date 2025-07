Jahn-Fans jubeln: Sebastian Stolze kehrt zum SSV zurück

Beim Jahn erhält Stolze seine damalige Rückennummer 22. Zuletzt stand er für zwei Spielzeiten beim SV Sandhausen in der 3. Liga unter Vertrag. Zu der gelungenen Rückholaktion tut Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, folgendes kund: „Nach intensiver Suche haben wir uns als Verstärkung auf den Außen für Sebastian Stolze entschieden. Ich kenne Sebastian aus seiner Zeit beim SSV Jahn sehr gut und wir wissen, was wir uns von ihm erwarten können: Er wird uns mit seiner Dynamik, seiner Flexibilität in der Defensiv und Offensiv, seiner aktiven Spielweise und auch seiner Erfahrung sofort weiterhelfen. Zudem wird sich Sebastian von Beginn mit der Aufgabe beim SSV Jahn zu 100 Prozent identifizieren.“



Sebastian Stolze selbst sagt zu seiner Rückkehr in die Oberpfalz: „Es freut mich wirklich sehr, zurück an die alte Wirkungsstätte zu kehren. Ich kenne den Verein und das Umfeld sehr gut und habe mich direkt gefreut, gleich wieder einige Weggefährten aus vergangenen Tagen zu treffen. Ich habe richtig Lust darauf, hier neu mitanzugreifen und möchte ein Teil davon sein, um in die Erfolgsspur zurückzukehren. Es gilt jetzt, schnell in Regensburg und bei der Mannschaft anzukommen.“



Ausgebildet in der Jugend bei Rot-Weiß Erfurt, schloss sich Stolze 2014 dem VfL Wolfsburg an. 2017 ging er per Leihe zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg und schaffte unter Chef-Trainer Achim Beierlorzer den Durchbruch. 2018 unterschrieb er bei den Domstädtern anschließend einen Dreijahresvertrag. Von 2017 bis 2021 kam „Stolle“ beim SSV Jahn in insgesamt 116 Pflichtspielen auf 36 Torbeteiligungen. Anschließend stand er bei Hannover 96 in der 2. Liga bei 35 Einsätzen auf dem Platz. Beim SV Sandhausen absolvierte Stolze in der 3. Liga insgesamt 66 Partien.