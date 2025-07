Jahn erleidet Dämpfer – Wilder Ritt in Kareth – Roding nur 1:1

Nach zwei Kantersiegen zuletzt setzte es für den SSV Jahn im dritten „richtigen“ Vorbereitungsspiel die erste Niederlage. In Sandharlanden unterlagen die Regensburger Profis, die aktuell im Trainingslager weilen, dem Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching mit 1:2. Ein kleiner Rückschlag für den Jahn, der in Sachen offensiver Durchschlagskraft nicht mehr zulegen konnte in der zweiten Halbzeit. Früh im Spiel schoss Christian Kühlwetter einen Handelfmeter an den Pfosten.



Einen kleinen Dämpfer erlitt der SV Fortuna. Der Bayernligist kam gegen den TSV Kareth-Lappersdorf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Gerade die ersten 45 Minuten avancierten zu einem wilden Ritt, mit Top-Chancen hüben und drüben. Für die griffigen Gastgeber ist das Resultat als Achtungserfolg zu werten. Ebenfalls nicht über ein 1:1 kam Landesligist TB 03 Roding in Schwarzhofen hinaus. Klare Testerfolge landeten unterdessen der FC Weiden-Ost und der TSV Tännesberg aus der Bezirksliga Nord. Die Spielverläufe der überregionalen Tests im Überblick.