Jahn betreibt Chancenwucher: 1860 schmeißt den SSV aus dem Pokal

1860 München mit Siegtorschütze Sigurd Haugen (links) rang Jahn Regensburg im Halbfinale des Totopokals nieder. – Foto: Imago Images

Auf bittere Art und Weise hat der SSV Jahn den Einzug ins Finale des Bayerischen Totopokals verpasst. Die Regensburger verloren am Samstag das Halbfinal-Heimspiel gegen Ligarivale TSV 1860 München unglücklich mit 0:1 (0:0). Vor etwas über 14.000 Zuschauern im Jahnstadion – Rekordkulisse überhaupt in diesem Wettbewerb – zeichnete Sigurd Haugen in der 54. Minute für das Tor des Tages verantwortlich. In den letzten 20 Minuten drückten die Oberpfälzer vehement, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Insgesamt muss der Sieg der Münchner als glücklich bezeichnet werden. Während der Jahn den Traum vom DFB-Pokal begraben muss, spielen die „Löwen“ am 23. Mai auswärts bei den Würzburger Kickers um den Landespokalsieg.

Die ersten Spielminuten gehörten den Münchnern, die durch Haugen in der 4. Minute die erste Torchance hatten, doch Strauß konnte den Schuss zur Ecke blocken. Der Jahn übernahm fortan mehr die Kontrolle und verzeichnete in der ersten Halbzeit einige Chancen, darunter ein Schuss von Saller, der Gästekeeper Dähne zu einer Parade zwang (22.) sowie ein gefährlicher Volley von Hottmann, der knapp das Tor verfehlte (18.). Die Löwen blieben jedoch gefährlich, und in der 54. Minute brachte Haugen seine Farben in Führung. Nach einem langen Ball von Jacobsen setzte er sich gegen Strauß durch und traf aus spitzem Winkel flach ins Netz.

Das Tor war ein Wirkungstreffer. Trotzdem: Der Jahn über nun mehr und mehr Druck aus, war am Drücker, konnte aber seine Chancen einfach nicht nutzen. In der 71. Minute traf Danhof die Latte und in der Schlussphase ließen die Regensburger mehrere Gelegenheiten liegen, darunter ein missratener Pass von Hottmann auf den freistehenden Eichinger (87.). Trotz einer insgesamt starken Leistung und mehrerer „Hochkaräter“ gelang es dem SSV nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Löwen verteidigten den knappen Vorsprung und sicherten sich schlussendlich den Einzug ins Pokalfinale.



