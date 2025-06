Jahn bestätigt: Regionalliga-Torjäger Beckhoff kommt

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern. Am Donnerstagvormittag bestätigt der SSV Jahn die Gerüchte und Medienberichte der letzten 48 Stunden. Regionalliga-Torjäger Phil Beckhoff wagt den Sprung in die 3. Liga und wechselt vom westfälischen Viertligisten FC Gütersloh nach Regensburg. Die abgelaufene Saison war die persönlich bisher erfolgreichste für den 25-jährigen Flügelstürmer. 15 Tore und weitere 12 Assists steuerte er in 33 Partien bei. Damit war er ein wesentlicher Faktor für die überraschende Vizemeisterschaft von Gütersloh in der Regionalliga West.

Mit dieser Scorer-Quote brachte sich Beckhoff auf den Radar mehrerer Profivereine. Darunter auch der Jahn, der letztlich den Zuschlag erhielt. Regensburgs Geschäftsführer Achim Beierlorzer kommentiert den Transfer folgendermaßen: „In Phil Beckhoff haben wir einen abschlussstarken Flügelspieler mit einem tollen linken Fuß gefunden, der mit seinem Profil sehr spannend für uns ist. Durch seine Zeit im Nachwuchs des FC Schalke 04 sowie von Borussia Mönchengladbach hat er eine sehr gute Grundlage mit auf den Weg bekommen und auch schon im Herrenfußball in der Regionalliga West bewiesen, was er kann. Gemeinsam wollen wir beim SSV Jahn nun das Maximale aus seinem Potenzial herausholen.“



Phil Beckhoff verlässt erstmals in seiner fußballerischen Laufbahn Nordrhein-Westfalen. Zu seinem Schritt in die 3. Liga und in die Oberpfalz sagt der Angreifer: „Als der SSV Jahn angeklopft hat, musste ich nicht lange überlegen. Ein Verein, der mit dem Stadion, seinen Fans, der Stadt und den professionellen Bedingungen hier eine tolle Umgebung bietet, um erfolgreich zu sein. Es hat direkt gepasst und ich kann es nicht erwarten loszulegen.“



Seine fußballerischen Anfänge nahm Beckhoff beim westfälischen SC Wiedenbrück. Im Alter von 15 Jahren ging es für ihn in die Leistungszentren von Arminia Bielefeld, dem FC Schalke 04 sowie dem SC Paderborn. Nach einer zweijährigen Rückkehr zum Regionalligisten SC Wiedenbrück 2019 meldete sich der Bundesligist Borussia Mönchengladbach und holte den Flügelspieler für seine U23. 2023/24 folgte der Wechsel innerhalb der Regionalliga West zum Wuppertaler SV, eine Saison später zum FC Gütersloh, wo der 25-Jährige in der abgelaufenen Saison in 33 Einsätzen stolze 15 Tore sowie 12 Torvorlagen zur Vizemeisterschaft der Westfalen beisteuerte.



Der FC Gütersloh lässt den Top-Scorer natürlich nur ungern ziehen. Sportchef Rob Reekers erklärt: „Phil hat uns darüber informiert, das ihm sowohl sportlich als auch finanziell ein sehr lukratives Angebot vorliegt und er dieses gerne wahrnehmen möchte. Daraufhin haben wir uns mit Jahn Regensburg geeinigt, um Phil diese Chance zu ermöglichen. Wir sind natürlich sehr traurig, dass er uns nach dieser tollen Saison verlässt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr stolz, dass sich Phil bei uns so gut entwickelt hat“, lässt sich Reekers auf der Homepage des West-Regionalligisten zitieren.