Omer Jahic (li.) traf doppelt für den SB Rosenheim gegen Prien. (Archivfoto) – Foto: Christian Schnebinger

Im Toto-Pokal der Region Inn/Salzach standen spannende Duelle an. Die meisten Favoriten setzten sich erwartungsgemäß durch. Außerdem kam es zum Bezirksliga-Duell zwischen Prien und dem SB Rosenheim.

Rosenheimer Derby im Pokal! Die Freie Turnerschaft Rosenheim empfing den ESV Rosenheim zum A-Klassen-Duell und setzten sich am Ende mit 2:1 durch. Joel Branicki brachte die Hausherren in Führung (9.). Der ESV glich zwanzig Minuten später aus (27.) und spielte kurz darauf sogar in Überzahl, da FT-Spieler Nicolas Hofmann mit glatt Rot vom Platz flog. Am Ende setzten sich die Hausherren dank eines Eigentors von Brian Jigmul dennoch mit 2:1 durch (36.).

Bezirksliga-Duell im Toto-Pokal! Der Sportbund Rosenheim war zu Gast in Prien. Den besseren Start erwischten die Hausherren, die nach einem Fehler der Gäste durch Joshua Wieczorek früh in Führung gingen (8.). Der SBR drehte die Partie: Erst verwandelte Omer Jahic einen Elfmeter (32.), dann brachte Leonit Vokrri die Grün-Weißen in Führung (44.). In den zweite 45 Minuten sorgte Jahic für das absolute Highlight der Partie. Von der Mittellinie zog er ab und traf über TuS-Torwart Timo Tausendfreund hinweg zum 3:1 (59.). Zwanzig Minuten vor Schluss schnürte auch Vokrri den Doppelpack und machte vom Punkt alles klar (70.). Haris Ceman stellte kurz vor Schluss auf den 4:2-Endstand (85.).

In Großholzhausen stand ein weiteres Duell, zweier gleichklassiger Mannschaften an. Kreisligist ASV Großholzhausen empfing Kreisligist SV Ostermünchen – und setzte sich knapp mit 1:0 durch. Den goldenen Treffer erzielte Florian Grill, der Großholzhausen eine Runde weiter schoss (67.).

Ein weiteres Kreisliga-Duell stand in Bad Endorf auf dem Programm. Bad Endorf empfing den SV Schloßberg, das Kuriose: Beide Mannschaften standen sich wenige Tage zuvor in der Kreisliga gegenüber und Bad Endorf setzte sich mit 5:0 durch. Im Pokal war es nun deutlich knapper. Zwar führte Bad Endorf zur Pause durch die Tore von Jakob Trebesius (39.) und Moritz Streicher (45.) mit 2:0, allerdings kam Schloßberg spät in der Partie zurück. Simon Marold (88.) und Josef Cia (89.) retteten die Gäste ins Elfmeterschießen. In diesem setzte sich der TSV Bad Endorf durch.