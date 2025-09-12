 2025-09-10T07:23:22.987Z

Saisonauftakt der A Junioren: TuS Königsdorf gegen den SV Eilendorf
Saisonauftakt der A Junioren: TuS Königsdorf gegen den SV Eilendorf – Foto: Michael Schneiders

Jagd nach den nächsten Punkten: 2. Spieltag der U19-Mittelrheinliga

Nach einem intensiven Saisonstart treffen die Teams am Wochenende erneut aufeinander. Trainer und Spieler versprechen packende Duelle und hochmotivierte Leistungen auf dem Platz.

Nach einem ereignisreichen Auftakt stehen am Wochenende die nächsten Begegnungen der U19-Mittelrheinliga auf dem Programm. Hennef empfängt Bergisch Gladbach, Erftstadt empfängt Pesch, Fortuna Köln reist zum Derby nach Rheinsüd und FC Hürth will seine starke Form bestätigen. Die Trainer erwarten intensive Spiele und spannende Duelle auf Augenhöhe.

Morgen, 17:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
FC Pesch
FC PeschPesch
17:00

Erftstadt will ersten Heimsieg – Pesch unter Druck

Der SC Germania Erftstadt-Lechenich fiebert seinem ersten Heimspiel entgegen. Trainer Dustin Esser betont die Vorfreude und den klaren Anspruch: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Heimspiel in der Mittelrheinliga und wollen alles daran setzen, die drei Punkte in Erftstadt zu behalten. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe – Pesch wird nach der klaren Niederlage gegen den Bonner SC sicher mit Wut im Bauch kommen. Trotzdem gilt unser voller Fokus uns selbst: wir wollen unsere individuellen Fehler abstellen, die Chancen konsequent nutzen und unser Spiel durchziehen.“

Der Gegner aus Pesch steht nach dem schweren Auftakt in Bonn bereits unter Zugzwang. Coach Yavuz Günay fordert eine klare Leistungssteigerung: „Wir haben gegen Bonn einen sehr schweren Auftakt gehabt und wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir möchten es dieses Mal besser machen und kompakter agieren. Wir wollen Schritt für Schritt uns verbessern. Ich erwarte eine Leistungssteigerung vom Team.“

Ein Duell, das Spannung garantiert: Während Erftstadt den Heimvorteil nutzen will, ist Pesch auf Wiedergutmachung aus.

Morgen, 12:00 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
12:00

Hennef gegen Bergisch Gladbach – Topspiel zweier ambitionierter Teams

Der FC Hennef feiert am Wochenende sein erstes Heimspiel. Mit dem SV Bergisch Gladbach 09 wartet direkt ein echter Gradmesser. Trainer Mutlu Demir weiß um die Herausforderung: „Am Wochenende steht unser erstes Heimspiel an und mit Bergisch Gladbach kommt ein Gegner, der am Ende der Hinrunde definitiv im oberen Drittel der Tabelle sich platzieren wird. Wir selber müssen uns in allen Belangen noch steigern, um mit einem Sieg den Platz zu verlassen. Angefangen vom Positionsspiel bis hin zum Torabschluss. Und nicht zu vergessen, die Verteidigung. Es gibt viel zu tun.“

Auch Bergisch Gladbach reist mit Selbstvertrauen an. Trainer Simon Tobias Felser freut sich auf ein attraktives Duell: „Als Absteiger ist der FC Hennef sicherlich in jedem Spiel der Favorit, aber natürlich wollen wir am Ende auch in Hennef Punkte mitnehmen. Ich freue mich auf ein Spiel zweier Mannschaften, die Fußball spielen wollen.“

Ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften ihre Ambitionen untermauern wollen.

Morgen, 17:30 Uhr
FC Rheinsüd Köln
FC Rheinsüd KölnFC Rheinsüd
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
17:30

Fortuna Köln reist zu Rheinsüd – Derby mit Spannung

SC Fortuna Köln steht nach dem Auftaktsieg vor dem nächsten Härtetest. Gegen Aufsteiger FC Rheinsüd Köln erwartet Trainer Timo Westendorf ein intensives Spiel: „Wir wollen am kommenden Samstag gegen einen hochmotivierten Gegner ein gutes Spiel machen. Rheinsüd ist nach langer Zeit wieder in der Mittelrheinliga und bestreitet nach der knappen Auftaktniederlage ihr erstes Heimspiel. Wir hatten aufgrund des Pokalspiels gegen Pesch eine kurze und intensive Woche.“

Für Rheinsüd ist es die Rückkehr auf heimischen Boden und die Chance, nach der knappen Niederlage zum Auftakt die ersten Punkte einzufahren.

Morgen, 18:00 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
18:00

FC Hürth will Momentum nutzen

Mit Rückenwind geht der FC Hürth in sein zweites Saisonspiel. Trainer Sanan Azizov sieht seine Mannschaft in einem positiven Entwicklungsprozess: „Wir entwickeln aktuell viel Momentum und gewinnen mit jedem Spiel weiteres Selbstvertrauen. Die Mannschaft arbeitet hart, ist hoch motiviert, und wir wissen, dass uns jeder Punkt stärker machen wird. Deshalb sind wir umso hungriger. Am Wochenende treffen wir auf einen sehr starken Gegner. Trotzdem wollen wir guten Fußball spielen und mit einer zufriedenstellenden Leistung alles auf den Platz bringen.“

Die weiteren Spiele des Spieltags

Morgen, 16:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
16:30

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
13:30

Morgen, 17:30 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
17:30

