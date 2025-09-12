Saisonauftakt der A Junioren: TuS Königsdorf gegen den SV Eilendorf – Foto: Michael Schneiders

Jagd nach den nächsten Punkten: 2. Spieltag der U19-Mittelrheinliga Nach einem intensiven Saisonstart treffen die Teams am Wochenende erneut aufeinander. Trainer und Spieler versprechen packende Duelle und hochmotivierte Leistungen auf dem Platz. Verlinkte Inhalte U19-Mittelrheinliga Fortuna Köln Berg. Gl. 09 Bonner SC Pesch + 10 weitere

Nach einem ereignisreichen Auftakt stehen am Wochenende die nächsten Begegnungen der U19-Mittelrheinliga auf dem Programm. Hennef empfängt Bergisch Gladbach, Erftstadt empfängt Pesch, Fortuna Köln reist zum Derby nach Rheinsüd und FC Hürth will seine starke Form bestätigen. Die Trainer erwarten intensive Spiele und spannende Duelle auf Augenhöhe.

Erftstadt will ersten Heimsieg – Pesch unter Druck

Der SC Germania Erftstadt-Lechenich fiebert seinem ersten Heimspiel entgegen. Trainer Dustin Esser betont die Vorfreude und den klaren Anspruch: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Heimspiel in der Mittelrheinliga und wollen alles daran setzen, die drei Punkte in Erftstadt zu behalten. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe – Pesch wird nach der klaren Niederlage gegen den Bonner SC sicher mit Wut im Bauch kommen. Trotzdem gilt unser voller Fokus uns selbst: wir wollen unsere individuellen Fehler abstellen, die Chancen konsequent nutzen und unser Spiel durchziehen.“ Der Gegner aus Pesch steht nach dem schweren Auftakt in Bonn bereits unter Zugzwang. Coach Yavuz Günay fordert eine klare Leistungssteigerung: „Wir haben gegen Bonn einen sehr schweren Auftakt gehabt und wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir möchten es dieses Mal besser machen und kompakter agieren. Wir wollen Schritt für Schritt uns verbessern. Ich erwarte eine Leistungssteigerung vom Team.“

Ein Duell, das Spannung garantiert: Während Erftstadt den Heimvorteil nutzen will, ist Pesch auf Wiedergutmachung aus.

Hennef gegen Bergisch Gladbach – Topspiel zweier ambitionierter Teams Der FC Hennef feiert am Wochenende sein erstes Heimspiel. Mit dem SV Bergisch Gladbach 09 wartet direkt ein echter Gradmesser. Trainer Mutlu Demir weiß um die Herausforderung: „Am Wochenende steht unser erstes Heimspiel an und mit Bergisch Gladbach kommt ein Gegner, der am Ende der Hinrunde definitiv im oberen Drittel der Tabelle sich platzieren wird. Wir selber müssen uns in allen Belangen noch steigern, um mit einem Sieg den Platz zu verlassen. Angefangen vom Positionsspiel bis hin zum Torabschluss. Und nicht zu vergessen, die Verteidigung. Es gibt viel zu tun.“ Auch Bergisch Gladbach reist mit Selbstvertrauen an. Trainer Simon Tobias Felser freut sich auf ein attraktives Duell: „Als Absteiger ist der FC Hennef sicherlich in jedem Spiel der Favorit, aber natürlich wollen wir am Ende auch in Hennef Punkte mitnehmen. Ich freue mich auf ein Spiel zweier Mannschaften, die Fußball spielen wollen.“ Ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften ihre Ambitionen untermauern wollen.

