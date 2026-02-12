Jagd nach dem DFB-Ticket: Gera wird zum Mekka der B-Junioren In der Panndorfhalle kämpfen am Samstag sechs Landesmeister um die NOFV-Krone und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Die ostdeutsche Fußballjugend blickt gespannt nach Thüringen. Wenn am Samstag, den 14. Februar 2026, die Panndorfhalle in Gera ihre Tore öffnet, geht es um weit mehr als nur einen Pokal. Bei der U17 Futsal-Regionalmeisterschaft 2026 des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) treffen die besten B-Junioren-Mannschaften der Region aufeinander. Es ist die Bühne für die Landesmeister, die sich in ihren Verbänden bereits gegen die Konkurrenz durchgesetzt haben. Der Lohn für den Turniersieg ist die prestigeträchtige Rolle als Vertreter des Regionalverbandes bei den kommenden Deutschen Futsal-Meisterschaften des DFB.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Die Elite des Nordostens versammelt sich Das Teilnehmerfeld der NOFV Futsal-Regionalmeisterschaft U17 liest sich wie eine Landkarte des Erfolgs. Aus der Hauptstadt reist der SC Staaken als Berliner Landesmeister an, während der FC Energie Cottbus die Farben Brandenburgs vertritt. Für Mecklenburg-Vorpommern tritt der Greifswalder FC auf das Parkett, und der sächsische Landesmeister SC Borea Dresden bringt seine bekannte Nachwuchskompetenz mit. Komplettiert wird das Feld durch den Haldensleber SC aus Sachsen-Anhalt und den thüringischen Lokalmatador FC Thüringen Jena. Diese sechs Teams bilden die Speerspitze der B-Jugend im Nordosten und versprechen einen Wettbewerb auf Augenhöhe, in dem Nuancen über den Ausgang entscheiden werden.

Gruppenphase als erster Härtetest Das Turnier startet in zwei Dreier-Gruppen, die keinen Raum für Fehler lassen. In der Gruppe A stehen sich der FC Thüringen Jena, der SC Borea Dresden und der FC Energie Cottbus gegenüber. Den Auftakt macht um 11 Uhr das Duell zwischen Dresden und Jena. Bereits eine Stunde später, um 12 Uhr, greifen die Lausitzer von Energie Cottbus gegen Dresden in das Geschehen ein, bevor um 13 Uhr das prestigeträchtige Aufeinandertreffen zwischen Jena und Cottbus die Vorrunde beendet. Jede Spielzeit beträgt 15 Minuten – eine Ewigkeit auf dem schnellen Futsal-Parkett, auf dem Kondition und taktische Disziplin bis zur letzten Sekunde gefordert sind. Spannungsreiches Programm in Gruppe B Zudem kämpfen in der Gruppe B der Haldensleber SC, der SC Staaken und der Greifswalder FC um die Halbfinaltickets. Um 11:30 Uhr messen sich Greifswald und Staaken in einem Duell, das wegweisend für den weiteren Turnierverlauf sein wird. Die Vertreter aus Sachsen-Anhalt, der Haldensleber SC, treten um 12:30 Uhr gegen den Greifswalder FC an. Den Schlusspunkt der Vorrunde in dieser Staffel setzt um 13:30 Uhr die Begegnung zwischen Staaken und Haldensleben. Da nur die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe in die K.O.-Runde einziehen, ist jedes Tor in dieser Phase Gold wert.