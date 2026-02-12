Jagd nach dem DFB-Ticket: Gera wird zum Mekka der B-Junioren

Die ostdeutsche Fußballjugend blickt gespannt nach Thüringen. Wenn am Samstag, den 14. Februar 2026, die Panndorfhalle in Gera ihre Tore öffnet, geht es um weit mehr als nur einen Pokal. Bei der U17 Futsal-Regionalmeisterschaft 2026 des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) treffen die besten B-Junioren-Mannschaften der Region aufeinander. Es ist die Bühne für die Landesmeister, die sich in ihren Verbänden bereits gegen die Konkurrenz durchgesetzt haben. Der Lohn für den Turniersieg ist die prestigeträchtige Rolle als Vertreter des Regionalverbandes bei den kommenden Deutschen Futsal-Meisterschaften des DFB.
Das Teilnehmerfeld der NOFV Futsal-Regionalmeisterschaft U17 liest sich wie eine Landkarte des Erfolgs. Aus der Hauptstadt reist der SC Staaken als Berliner Landesmeister an, während der FC Energie Cottbus die Farben Brandenburgs vertritt. Für Mecklenburg-Vorpommern tritt der Greifswalder FC auf das Parkett, und der sächsische Landesmeister SC Borea Dresden bringt seine bekannte Nachwuchskompetenz mit. Komplettiert wird das Feld durch den Haldensleber SC aus Sachsen-Anhalt und den thüringischen Lokalmatador FC Thüringen Jena. Diese sechs Teams bilden die Speerspitze der B-Jugend im Nordosten und versprechen einen Wettbewerb auf Augenhöhe, in dem Nuancen über den Ausgang entscheiden werden.
Das Turnier startet in zwei Dreier-Gruppen, die keinen Raum für Fehler lassen. In der Gruppe A stehen sich der FC Thüringen Jena, der SC Borea Dresden und der FC Energie Cottbus gegenüber. Den Auftakt macht um 11 Uhr das Duell zwischen Dresden und Jena. Bereits eine Stunde später, um 12 Uhr, greifen die Lausitzer von Energie Cottbus gegen Dresden in das Geschehen ein, bevor um 13 Uhr das prestigeträchtige Aufeinandertreffen zwischen Jena und Cottbus die Vorrunde beendet. Jede Spielzeit beträgt 15 Minuten – eine Ewigkeit auf dem schnellen Futsal-Parkett, auf dem Kondition und taktische Disziplin bis zur letzten Sekunde gefordert sind.
Zudem kämpfen in der Gruppe B der Haldensleber SC, der SC Staaken und der Greifswalder FC um die Halbfinaltickets. Um 11:30 Uhr messen sich Greifswald und Staaken in einem Duell, das wegweisend für den weiteren Turnierverlauf sein wird. Die Vertreter aus Sachsen-Anhalt, der Haldensleber SC, treten um 12:30 Uhr gegen den Greifswalder FC an. Den Schlusspunkt der Vorrunde in dieser Staffel setzt um 13:30 Uhr die Begegnung zwischen Staaken und Haldensleben. Da nur die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe in die K.O.-Runde einziehen, ist jedes Tor in dieser Phase Gold wert.
Die Dramatik erreicht ihren Siedepunkt, wenn um 14:15 Uhr das erste Halbfinale angepfiffen wird. Hier trifft der Erstplatzierte der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B. Nur 30 Minuten später, um 14:45 Uhr, wird im zweiten Halbfinale zwischen dem Sieger der Gruppe B und dem Zweiten der Gruppe A ermittelt, wer den Weg in das Endspiel findet. Hier geht es um alles: Das Ergebnis des ersten Halbfinals und das Ergebnis des zweiten Halbfinals entscheiden darüber, wer den Traum von der Deutschen Meisterschaft weiterleben darf. In dieser Phase des Turniers werden Helden geboren, wenn die Nerven der jungen Talente bis zum Äußersten gespannt sind.
Bevor die Krone vergeben wird, müssen die weiteren Ränge ausgespielt werden. Um 15:15 Uhr treten die jeweiligen Gruppendritten im Spiel um Platz 5 gegeneinander an. Hier geht es um den versöhnlichen Abschluss eines langen Turniertages. Um 15:45 Uhr folgt das Spiel um Platz 3. In diesem kleinen Finale stehen sich die Verlierer der beiden Halbfinals gegenüber. Das Ergebnis des Spiels um Platz 3 wird zeigen, welches Team die Enttäuschung über das verpasste Finale schneller abschütteln konnte, um sich zumindest mit der Bronzemedaille des NOFV zu belohnen.
Der krönende Schlusspunkt wird um 16:15 Uhr gesetzt. Im Finale stehen sich die Gewinner der beiden Halbfinals gegenüber. Es ist das Duell der beiden besten U17-Futsal-Teams des Nordostens. In diesen letzten 15 Minuten wird die Panndorfhalle beben. Das Ergebnis des Finales wird nicht nur einen Regionalmeister küren, sondern auch festlegen, wer die Farben des Ostens auf Bundesebene vertreten darf. Emotionen, Schweiß und purer Siegeswille werden dieses Spiel prägen, bis die Schlusssirene ertönt und der neue Champion feststeht.