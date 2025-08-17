Aufsteiger SG Chambtal (rechts) legt nach dem ersten Saisonsieg sogleich den zweiten nach. – Foto: Josef Trummer

»Jagd auf Spieler«: Weiden II genervt – Spitzenteams stolpern Bezirksliga Nord, der Sonntag: Chambtal legt nach und verschlimmert Schirmitzer Sorgen +++ Vohenstrauß pirscht sich an die Spitze heran Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Furth i.W SG Chambtal Schirmitz Ursulapoppen + 12 weitere

Die Spitze der Bezirksliga Nord rückt noch enger zusammen! Zum Abschluss der englischen Woche blieben die aktuellen Top Drei der Tabelle allesamt sieglos. Dafür klopft die SpVgg Vohenstrauß jetzt ganz oben an. Platz 1 und 5 trennen nur noch zwei Punkte voneinander. Unterdessen scheint Aufsteiger SG Chambtal nach dem zweiten Sieg in Folge endgültig in der Liga angekommen zu sein. Die Stimmen vom Sonntag-Spieltag.



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „In der ersten Halbzeit haben wir zu lange gebraucht, uns auf das Spiel einzustellen, die richtigen Mittel zu finden und Furth weh zu tun. Mit einem Sonntagsschuss ging der Gegner in Führung. Zu einem guten Zeitpunkt schossen wir das 1:1 durch einen ebenfalls sehr schönen Schuss. Danach war es ein Spiel auf ein Tor, doch wir haben es letztlich nicht geschafft, diese eine Chance zu kriegen, um den Siegtreffer zu landen. Das letzte Quäntchen hat gefehlt, wie bei einem Freistoß an den Pfosten. Aufgrund der zweiten, dominanten Halbzeit müssen wir das Spiel gewinnen. Wenn wir so weitermachen, wird es nur eine Frage der Zeit, bis wir solche Spiele auf unsere Seite ziehen.“







Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Über 90 Minuten gesehen ein gerechtes Unentschieden. Bis zur Trinkpause haben wir das Spiel komplett verpennt. Ab Minute 25 wurde es deutlich besser, wir haben mehr investiert und den Anschlusstreffer erzielt. Das Unentschieden zur Halbzeit war verdient. Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir erneut Probleme reinzukommen. Mit jeder Minute ist es dann ein bisschen besser geworden. Das war dann ein offener Schlagabtausch. Das Fehler der vielen verletzten Spieler kann man – gerade in der Offensive – schwer kompensieren, das sieht man. Deshalb muss man am Ende des Tages mit dem Punkt zufrieden sein.“







Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Wir haben wieder ein anderes Gesicht gezeigt als gegen Chambtal und waren über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft. Bezeichnend war die erste Halbzeit: Mit einer Aktion sind wir durch einen Elfmeter in Rückstand geraten, während wir selbst drei Elfmeter-Situationen hatten, die leider nicht gepfiffen wurden. Trotzdem: Hut ab vor meiner Mannschaft. Wir haben verdienterweise einen 0:1-Rückstand wettgemacht und 2:1 gewonnen.“







Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Anfangs taten wir uns schwer ins Spiel zu finden, ehe es immer besser wurde. Das hat sich an den Spielanteilen gezeigt. Mit einem klasse Weitschuss-Tor gingen wir 1:0 in Führung und hatten in der ersten Halbzeit noch zwei, drei richtig gute Chancen. Wir haben über die kompletten 90 Minuten das umgesetzt, was wir brauchen: Jeder einzelne hat gefightet, hat keine Zweikampfe hergegeben. Mit einer guten Konterchance machten wir den Deckel drauf. Ein verdienter Sieg, eine brutale Kampfleistung uns Willens-Sache. Aufgrund der Personalsituation ist die Leistung an diesem Wochenende vielleicht noch höher einzuschätzen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und den Zusammenhalt.“







Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Ich bin sehr zufrieden und muss ein Riesenkompliment an die Mannschaft aussprechen, weil das Spiel gar nicht einfach war. In dieser englischen Woche haben wir die volle Punktezahl geholt. Wir wissen, dass jeder Punkt und Sieg schwer erkämpft ist. Das war auch heute der Fall. Wir mussten gegen Hahnbach viel arbeiten und haben uns verdient durchgesetzt.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Ein wildes Spiel. Wir sind in der Anfangsphase mit 0:1 in Rückstand geraten, waren aber gut im Spiel. Vor der Halbzeit hatten wir eine Drangphase, in der wir uns mit dem 1:1 belohnen konnten. Leider haben wir es verpasst vor der Halbzeit in Führung zu gehen: Wir hatten zwei gute Chancen und einen irregulär verschossener Elfmeter, bei dem sich der Torhüter zu keiner Zeit auf der Linie befand. In der zweiten Halbzeit bekamen wir relativ früh eine harte Zeitstrafe und dann auch noch eine Rote Karte im Mittelfeld. Wir konnten die Phase in doppelter Unterzahl überstehen und haben dann leider durch einen Fehler das 1:2 bekommen. Mit großem Willen konnten wir auf 2:2 stellen und hielten den Angriffen der Weidener stand. In der fast letzen Aktion hatten wir noch die Riesenchance zum Sieg. Kompliment an die Mannschaft für diese Leistung.“



Stellungnahme SpVgg SV Weiden II: „Wenn es jetzt zur Gewohnheit wird, dass in dieser Bezirksliga Jagd auf unsere Spieler durch Fouls von hinten mit zwei gestreckten Füßen auf die Knochen stattfindet, ohne jegliche Chance auf den Ball, dann gute Nacht. Mit Fußball hat das nichts mehr zu tun. Die Schiedsrichter dulden diese Fouls und bewerten und ahnden ein Weitergeben des Balles bei einem Einwurf eines Wernberger Spielers mit Gelbrot. Und im nächsten Moment springt der nächste Wernberger mit zwei gestreckten Füßen von hinten in unseren Spieler und kommt mit einer gelben Karte davon. Nichtsdestotrotz hätte unsere Mannschaft heute keinen Sieg verdient gehabt.“