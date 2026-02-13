Jagd auf Oberliga-Spitze: RSV Eintracht 1949 empfängt den VfL Halle

– Foto: Diemo Nimptsch

Der Kampf um die Krone in der NOFV-Oberliga Süd geht in die nächste Runde. Am 17. Spieltag empfängt der RSV Eintracht 1949 am morgigen Samstag um 13:30 Uhr den VfL Halle 1896. Nach einer intensiven Vorbereitung und dem spektakulären 4:4-Remis aus dem Hinspiel brennt die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze darauf, den knappen Rückstand auf Tabellenführer SC Freital zu verkürzen.