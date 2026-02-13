Jagd auf Oberliga-Spitze: RSV Eintracht 1949 empfängt den VfL Halle

Der Kampf um die Krone in der NOFV-Oberliga Süd geht in die nächste Runde. Am 17. Spieltag empfängt der RSV Eintracht 1949 am morgigen Samstag um 13:30 Uhr den VfL Halle 1896. Nach einer intensiven Vorbereitung und dem spektakulären 4:4-Remis aus dem Hinspiel brennt die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze darauf, den knappen Rückstand auf Tabellenführer SC Freital zu verkürzen.
Optimale Vorbereitung trotz Wetterkapriolen
Die Stimmung beim Tabellenzweiten ist prächtig. Trotz der Herausforderungen durch die Witterung blickt Trainer Patrick Hinze positiv auf die vergangenen Wochen zurück. „Die Vorbereitung lief so weit ganz gut wir haben keine verletzten Spieler. Sicherlich war das Wetter nicht optimal. Aber dennoch haben wir das beste daraus gemacht“, erklärt der Coach. Mit Fleiß und Kreativität trotzte das Team den äußeren Bedingungen: „Die Jungs waren sehr fleißig, wir haben andere Alternativen gefunden, um uns fit zu halten.“
Vielversprechende Testspiele machen Mut
Der RSV Eintracht 1949 geht mit viel Rückenwind in das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Formkurve zeigte zuletzt steil nach oben, was die Hoffnungen der Gastgeber befeuert. Patrick Hinze betont: „Die Testspiele, die wir hatten, waren sehr positiv, daran wollen wir natürlich anknüpfen.“ Diese positive Energie soll nun auf den Platz transportiert werden, wenn es gegen den Tabellenachten aus Sachsen-Anhalt geht.
Ungewissheit vor dem Duell mit dem Tabellenachten
Obwohl der VfL Halle 1896 sich derzeit im Mittelfeld der Tabelle wiederfindet, ist der Respekt vor den Gästen groß. Das Hinspiel, in dem Jegor Jagupov, Ludwig Bölke, Joel Marks und Achilleas Oikonomidis für Halle trafen, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Damals rettete Tim Göth mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit das Unentschieden, nachdem auch Matthias Steinborn und Saheed Mustapha für den RSV getroffen hatten. „Dadurch, dass Halle im Mittelfeld gelandet ist, wir aber trotzdem wissen, dass sie gute Spieler bei sich haben, macht die Sache ein wenig spannend, weil man nicht so recht weiß, wo sich der Gegner aber auch wir befinden“, beschreibt Patrick Hinze die Ausgangslage.
Voller Kader für die Mission Heimsieg
Personell könnte die Situation für den RSV Eintracht 1949 kaum besser sein. Im Heimspiel gegen den VfL Halle 96 kann der RSV aus dem Vollen schöpfen. Für den RSV bietet sich die Chance, die ungeschlagene Serie der Saison (10 Siege, 5 Unentschieden) fortzusetzen. „Alle Spieler stehen soweit zur Verfügung, daher können wir aus dem Vollen schöpfen“, gibt sich Patrick Hinze kämpferisch. Ein Sieg am morgigen Samstag wäre ein deutliches Signal an den SC Freital und die Verfolger VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow.