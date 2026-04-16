Jagd auf die Top-3: Hohkeppel will Weiden keine Luft zum Atmen lassen

Im Heimspiel von Teutonia Weiden prallen am Sonntag Welten aufeinander, wenn die löchrigste Defensive der letzten Wochen auf die Tor-Maschinerie von Eintracht Hohkeppel trifft. Während die Gastgeber nach zehn Gegentoren in zwei Partien sich mit dem Thema Landesliga beschäftigen müssen, lechzt die beste Offensive der Liga nach dem nächsten Schützenfest. Trainer Cemil Temür fordert von seinem Team ein letztes Aufbäumen.
Die Vorzeichen für die Teutonia sehen düster aus. Nach dem desolaten 0:6 in Königsdorf ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer nur noch theoretischer Natur – dazu kommt das deutlich schlechtere Torverhältnis. Trainer und sportlicher Leiter Cemil Temür macht keinen Hehl daraus, dass der Fokus bereits auf dem Neuaufbau eine Etage tiefer liegt. Dennoch erwartet er für das Heimspiel gegen den Favoriten eine deutliche Steigerung in den Grundtugenden.
„Leider war am Sonntag nicht nur keine Reaktion zu sehen, es fehlte auch die nötige Laufbereitschaft. Für das Heimspiel am kommenden Sonntag erwarte ich von der Mannschaft ein ganz anderes Auftreten vor unseren Zuschauern. Unser Ziel ist es ganz klar, diese Saison jetzt vernünftig über die Bühne zu bringen. Hinsichtlich der Planung für die kommende Saison herrscht mittlerweile weitgehend Klarheit, mit wem wir die Zusammenarbeit fortsetzen möchten und mit wem nicht“, blickt Temür kritisch auf die jüngste Leistung zurück.
Besonders die Torwartposition war zuletzt ein Thema, nachdem Leroy Zeller nach einem operativen Eingriff nur bedingt einsatzfähig war. „Leroy nach einer OP einzusetzen, war ein Risiko, das ich bewusst auf mich genommen habe. Da es in der ersten Halbzeit nicht optimal lief, war der Wechsel eine Vorsichtsmaßnahme. Gleichzeitig wollten wir dem anderen Torwart die Möglichkeit geben, sich für die nächste Saison zu beweisen“, so Temür weiter.
Ganz anders ist die Gemütslage bei Eintracht Hohkeppel. Mit 67 erzielten Treffern stellt die Mannschaft von Trainer Giuseppe Brunetto die mit Abstand beste Offensive der Liga. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Porz reist die Eintracht mit breiter Brust an, warnt aber davor, den angeschlagenen Gegner zu unterschätzen.
„Wir erwarten einen Gegner, der alles versuchen wird. Aus Weidener Sicht ist es absolut richtig, mit allen Mitteln um Punkte zu kämpfen. Wir stellen uns darauf ein, dass sie sich wehren und alles in die Waagschale werfen werden, um etwas Zählbares mitzunehmen. Nichtsdestotrotz bereiten wir uns so auf dieses Spiel vor, dass wir einen Dreier einfahren. In unserer aktuellen Situation wäre alles andere zu wenig – wir spielen ganz klar auf Sieg“, stellt Brunetto die Siegermentalität seiner Mannschaft klar heraus.
Personell kann Brunetto fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Ufumwen Osawe sind alle Akteure einsatzbereit, zudem kehrt Joel Vieting schrittweise in den Kader zurück. Angesichts des 4:1-Erfolgs im Hinspiel und der aktuellen Formkurve beider Teams wäre alles andere als ein deutlicher Auswärtssieg der Eintracht eine handfeste Überraschung.