Jagd auf den Tabellenführer: Die Weichenstellung im Norden Landesklasse Nord: Am 18. Spieltag suchen die Verfolger ihre Chance gegen Dominator Strausberg.

– Foto: IMAGO IMAGES

Wenn am heutigen Freitagabend unter Flutlicht die ersten Bälle rollen, beginnt in der Landesklasse Nord der 18. Spieltag. Es ist eine Momentaufnahme voller Intensität: In Joachimsthal und Klosterfelde wird die Nacht zum Tag gemacht, um wertvolle Zähler gegen den Abstieg oder für den Anschluss an die Spitze zu erkämpfen. Noch ist nichts final entschieden, doch in den kommenden Partien wird sich zeigen, wer die Nerven besitzt, um im Aufstiegsrennen zu bestehen oder sich aus der Umklammerung der Abstiegsränge zu befreien.

Unter dem Flutlicht von Joachimsthal beginnt ein ungleiches Duell voller Brisanz. Die Gastgeber vom FSV Schorfheide rangieren mit 25 Punkten auf einem starken fünften Tabellenplatz und wollen den Anschluss an die absolute Spitze halten. Für den VfB Gramzow hingegen ist es purer Überlebenskampf; mit nur 13 Punkten auf dem vorletzten Platz 15 brennt der Baum lichterloh. Die Erinnerung an das Hinspiel schmerzt in Gramzow besonders, als man zu Hause deutlich mit 0:3 unterging. Joachimsthal will diesen Triumph wiederholen, während Gramzow um seine letzte Chance auf den Klassenerhalt rennt.

Es ist das ultimative Duell "David gegen Goliath". Die Reserve aus Klosterfelde, stabil auf Platz 10 mit 19 Punkten, empfängt den schier unbezwingbaren Tabellenführer aus Strausberg. Der FC Strausberg thront mit 40 Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 13 Siegen aus 15 Spielen einsam an der Spitze. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel war mit einem knappen 2:1 für Strausberg eine enge Angelegenheit. Klosterfelde wird unter dem Flutlicht über sich hinauswachsen müssen, um dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen, während Strausberg den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft plant.

Am Samstagmittag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich nichts schenken werden. Sachsenhausen II belegt mit 21 Punkten den neunten Rang, dicht gefolgt von den Blau-Weißen aus Wriezen, die mit 18 Punkten auf Platz 12 lauern. Das Hinspiel war ein wahres Spektakel, das mit einem torreichen 3:3-Unentschieden endete. Beide Teams wissen, dass ein Sieg heute den entscheidenden Schritt ins gesicherte Mittelfeld bedeuten kann. Es geht um Prestige, Stabilität und den Willen, dieses Mal als Sieger vom Platz zu gehen.

In Prenzlau herrscht Hochspannung, wenn der Tabellenzweite aus Gartz zu Gast ist. Die Blau-Weißen aus Gartz haben 32 Punkte auf dem Konto und sind der erste Jäger des Spitzenreiters. Prenzlau steht mit 18 Punkten auf Platz 11 und muss aufpassen, nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Gartz, die Prenzlau mit 5:2 nach Hause schickten. Die Rot-Weißen brennen auf Revanche, während Gartz keine Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen lassen darf.

Wandlitz greift nach den Sternen. Auf dem dritten Tabellenplatz mit 27 Punkten haben sie die Verfolgerrolle fest im Griff. Zu Gast ist der Birkenwerder BC, der mit 15 Punkten auf Rang 14 jeden Zähler wie Goldstaub benötigt, um der Abstiegszone zu entkommen. Im Hinspiel setzte sich die Eintracht nur hauchdünn mit 2:1 durch. Wandlitz will den Druck auf Gartz erhöhen, während Birkenwerder mit Herzblut und Leidenschaft versuchen wird, für eine Überraschung zu sorgen.

Für Ahrensfelde II ist jedes Spiel ein Endspiel. Als Tabellenschlusslicht mit lediglich 9 Punkten ist die Lage fast aussichtslos. Doch ausgerechnet gegen den 1. SV Oberkrämer 11, der mit 25 Punkten auf Platz 6 steht, gibt es Hoffnung. Im Hinspiel gelang Ahrensfelde ein sensationeller 5:2-Sieg – es war einer der wenigen Lichtblicke dieser Saison. Oberkrämer sinnt in diesem Heimspiel auf Rache für die Hinspiel-Schmach, während Ahrensfelde das Wunder wiederholen will, um den Traum vom Klassenerhalt nicht endgültig begraben zu müssen.

In Schönow riecht es nach Spitzenfußball. Der BSV liegt mit 26 Punkten auf Platz 4 und hat das Podium fest im Blick. Die Victoria aus Templin hat erst 14 Spiele absolviert und steht mit 17 Punkten auf Rang 13, was die Tabelle etwas verzerrt. Das Hinspiel war ein nervenaufreibendes 1:0 für Schönow. Es wird ein Kampf auf Augenhöhe erwartet, in dem Schönow seine Heimstärke nutzen will, um oben dranzubleiben, während Templin dringend Punkte braucht, um sich Luft nach unten zu verschaffen.