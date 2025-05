Jägersburg zeigt Reaktion und bleibt dran

Nach dem FSV Jägersburg, der am vergangenen Spieltag bei Saar 05 mit 1:4 fast unterging, unterlag am Freitag auch der FC Hertha Wiesbach zu Hause gegen Borussia Neunkirchen mit 0:3 (0:0). Somit hatten die Homburger am Sonntag gegen den Oberliga-Absteiger SpVgg. Quierschied die Chance, wieder bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken. Da aber auch der Tabellendritte Sportfreunde Köllerbach sich am Samstag mit 3:0 (0:0) gegen die SG Mettlach/Merzig durch setzte, standen die Gastgeber enorm unter Druck. Mit einer Niederlage wäre der zweite Platz in Gefahr. In der ersten Hälfte verlief das Spiel ausgeglichen, entschieden wurde das Spiel dann unmittelbar nach der Pause. "Ich habe noch gesagt, dass wir lange ein Gegentor verhindern sollten, dann müssen sie aufmachen, weil ihnen ein Punkt nicht viel nutzt und dann machen sie mit dem ersten Angriff der zweiten Hälfte das 1:0", ärgerte sich Gäste-Trainer Thomas Bettinger über den Beginn des zweiten Durchgangs. Mike Schawath verwertete den ersten Angriff des zweiten Durchgangs zur FSV-Führung. "Den zweiten Treffer markieren sie nach einem Freistoß. Wir hingegen treffen die Latte und köpfen knapp vorbei. Wenn von unseren Chancen eine rein geht, verläuft das Spiel wieder anders", ist sich Bettinger sicher. Den angesprochenen Freistoß verwandelte Moritz Doll in der 59. Minute zum Endstand. FSV-Trainer Christian Frank "Ich denke, dass wir in der ersten Hälfte nichts zugelassen haben, wir hatten aber auch selbst kaum Chancen. Ich sagte in der Pause, wer das erste Tor macht, wird heute gewinnen. Dann kommen wir raus und machen sofort das 1:0. Wir hatten dennoch ein dickes Brett zu bohrten. Quierschied hat gut gespielt, sie hatten auch Chancen. Es war eine gute Mannschaftsleistung nach dem 1:4 von Saar 05. Vieles spielt sich da im Kopf ab. Wir haben versucht Fußball zu spielen. Wir hätten die Kontersituationen besser ausführen können. Die Spieler lesen ja die Tabelle, da sehen wir was alles geht. Wir haben ja noch alles drin. Mike Scharwath hat sich nicht schwer verletzt, aber Joshua Blnakenburg hat sich Bänder im Fuß gerissen und wahrscheinlich den Fuß gebrochen, der fällt lange aus. Sein Vertreter Joshua Martin hat das heute aber gut gemacht. " Thomas Bettinger von der SpVgg. meinte. "Es war in der ersten Hälfte von beiden Seiten ein kämpferisch geführtes, ausgeglichenes spiel ohne große Chancen. Es war ein schwieriger Platz, aber es war fair. Dann fangen wir zwei Tore, das 1:0 müssen wir besser verteidigen. Dann schießen sie einen Freistoß um die Mauer, mit dem Gesamtauftritt kann ich zufrieden sein. Alexander Sutter war kurzfristig erkrankt, er kommt aber mit ziemlicher Sicherheit bis zum nächsten Spiel zurück".

Der FSV Jägersburg spielt bereits am Samstag um 15.30 Uhr bei der SG Mettlach/Merzig. Quierschied empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr den SV Rot-Weiß Hasborn.