Darf der Tabellenführer der Verbandsliga Rheinland, Cosmos Koblenz, in die Oberliga aufsteigen? – Foto: Alfred Mehles

Jägersburg startet gegen den Rheinland-Zweiten Relegation zur Oberliga beginnt schon am 31.05./01.06. im Saarland Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa

Nachdem sich der FC Hertha Wiesbach als Meister in die Oberliga verabschiedet hat, muss der FSV Jägersburg in die nervenaufreibende Relegation. Nach dem souveränen 7:0-Sieg gegen die Zweite aus Elversberg hat man jetzt zehn Tage frei und kann dann hochmotiviert in die Dreier-Runde starten. Allerdings steht noch keiner der beiden Gegner fest. Im Rheinland gibt es sogar noch juristische Probleme für den Tabellenführer Cosmos Koblenz, weil sie die Vorgaben des Verbandes im Jugendbereich nach Ansicht des Spielausschusses des Fußball-Regionalverbandes Südwest nicht erfüllt haben.

Verbandsliga Rheinland Demnach muss jeder Oberligist eine A-, B- und C-Jugend melden, wobei auch die Beteiligung an einer Jugendfördergemeinschaft (JFG) anerkannt wird. Und genau hier liegt das Problem. Die Koblenzer haben eine JSG (Jugendspielgemeinschaft) mit Oberbieber gemeldet, diese JSG werden aber vom Verband nicht anerkannt. Trotzdem sieht Remo Rashica, seines Zeichens Cosmos-Vorsitzender, überhaupt keinen Grund dafür, dass sein Team nicht aufsteigen darf. Er weiß, dass es sein Club mit einem Punkt Vorsprung auf den Verfolger in der eigenen Hand hat, am Sonntag beim TuS Mosella Schweich zu gewinnen und zumindest sportlichen den Aufstieg klar zu machen.