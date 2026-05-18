Jägersburg geht in die Relegation Die Gegner und Termine stehen fest von Georg Müller · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

Jahn Zeiskam heißt der erste gegner des FSV Jägersburg in der Relegation zur Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar – Foto: Kristina Schäfer

Als Tabellenzweiter der Schröder-Liga hat sich der FSV Jägersburg im Duell mit dem 1. FC Saarbrücken und dem SC Halberg Brebach durchgesetzt und steht jetzt vor einer nervenaufreibenden Relegationsrunde. Auch die Gegner stehen bereist fest: Im Rheinland heißt der Vizemeister SV Rot-Weiß Wittlich. Hinter dem Meister und Aufsteiger Ahrweiler BC setzten sie sich klar gegen die SG Schneifel durch. Danach sah es Mitte März allerdings noch nicht aus, denn nach dem 24. Spieltag lag Wittlich noch vier Punkte zurück. Dann allerdings profitierten sie vom Einbruch des Kontrahenten aus Stadtkyll, der vor dem letzten Spieltag acht(!) Punkte Rückstand hat.

Im Südwesten war der Verlauf ähnlich: Hinter dem souveränen Meister und Oberliga-Rückkehrer TuS Mechtersheim lieferten sich der TB Jahn Zeiskam und Basara Mainz einen Zweikampf um den Relegationsplatz. Am 26. Spieltag besiegten die Mainzer Jahn Zeiskam zu Hause klar mit 4:0 und alles schien auf Basara hinauszulaufen. Dann aber kam auch hier der Einbruch: Der vom japanischen Gründer und ehemaligen Bundesligaprofi Shinji Okazaki ins Leben gerufenen Club gewann keines seiner nächsten drei Spiele und musste Jahn Zeiskam wieder passieren lassen. Nach der Mainzer Niederlage in Steinwenden beträgt der Vorsprung vor dem letzten Spiel jetzt fünf Punkte. Die genauen Termine der Relegationsrunde sind schon festgelegt. Der FSV Jägersburg muss im ersten Spiel in Zeiskam (zwischen Landau und Speyer) antreten. Sollte dort ein Sieg oder ein Remis gelingen, darf man sich auf das entscheidende Spiel am Sonntag, den 7. Juni im Alois-Omlor-Sportpark in Jägersburg gegen Rot-Weiß Wittlich freuen.