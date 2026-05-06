Jägersburg erhöht seine Chance auf Rang Zwei Schröder-Liga: Direktes Duell um Relegationsplatz geht an die Homburger von Horst Fried · Heute, 08:06 Uhr · 0 Leser

Die drei Torschützen beim 3:1-Sieg der Jägersburger gegen Halberg Brebach auf einen Blick. (von links: Manfred Osei Kwadwo, Mike Scharwath und Jannis Gabler) – Foto: Marco Emich (3)

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Der Saarlandliga-Vizemeister FSV Jägersburg hat seine Anwartschaft auf die Wiederholung des Vorjahresergebnisses am Dienstagabend untermauert. Im direkten Duell um Rang Zwei hinter Meister SV Elversberg II gab es einen 3:1 (1:0)-Erfolg über den Fünften SC Halberg Brebach.

Der FSV Jägersburg hat nochmal zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach mehreren Niederlagen in Folge, bedingt durch die Doppelbelastung Schröderliga Saar und Saarlandpokal, läuft es jetzt in der Meisterschaft wieder besser. Nach dem Aus im Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken kann man sich jetzt im Alois-Omlor-Sportpark ganz auf die Rest-Runde konzentrieren. Am Dienstag wurde das vom vergangenen Wochenende verlegte Spiel gegen den unmittelbaren Konkurrenten SC Halberg Brebach nachgeholt. Obwohl die Pause für die Gäste aus dem Saarbrücker Stadtteil länger war, gingen die Platzherren im ersten Durchgang vor 200 Zuschauern forsch zur Sache. Manfred Osei Kwadwo konnte in der 21. Minute die Pausenführung erzielen, doch aufgrund der Spielanteile und der Chancen hätte das FSV-Team schon höher führen müssen. Das Versäumte wurde aber unmittelbar nach Wiederbeginn nachgeholt, Mike Scharwath erzielte unmittelbar nach dem Anstoß das 2:0. Nun kamen die Gäste aus der Landeshauptstadt besser ins Spiel, aus einem abgegrätschten Jägersburger Fehlpass entwickelte Brebach einen Konter, den Trainer-Sohn Julien Erhardt zum 1:2-Anschluss nutzte (57.). Doch nachdem der SC Halberg eine weitere Chance zum Ausgleich vergab, konnte Jannis Gabler zum 3:1-Endstand vollenden. Brebach hatte nicht mehr die Möglichkeit, anzuschließen und konnte die Partie nicht länger offen halten. Durch diesen Erfolg hat der FSV Jägersburg jetzt alle Trümpfe für die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Relegation zur Oberliga in der Hand. Drei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Saarbrücken II und der gewonnene direkte Vergleich sind ein stattliches Polster für die letzten drei Spiele.

FSV-Spielertrainer Christian Frank sagte nach der Partie: "Wir waren in der ersten Hälfte sehr dominant, da hätten wir höher führen müssen. Das war heute noch mal sehr posaitiv wie wir aufgetreten sind. Wenn einer dann alleine auf unser Tor laufen kann und vollstreckt, wird so ein Spiel noch mal spannend. Dann wurde es knifflig, sie spielen gute Konter, spielen in die Tiefe. Wir haben dann aber das dritte Tor gemacht und hätten nachlegen können. Wir wolen im Flow bleiben, wir nehmen Neunkirchen genau so ernst wie alle anderen. Nico Flögel fehlte heute, da hoffen wir, dass er am Freitag dabei ist. Bei Daniel Dahl müssen wir abwarten, ob es für Freitag reicht". Halberg-Trainer Günter Erhardt meinte: "Wir waren zu abwartend, nach dem Rückstand haben wir mehr riskiert, fangen aber gleich nach Wiederbeginn das zweite Gegentor. Wir hatten dann die Chancen, hätten vielleicht den Ausgleich machen können. Aber wir haben hinten eklatante Fehler gemacht. Unser erster Sturm ist verletzt, wir mussten auch Spieler aus der in der Kreisliga A mitnehmen."