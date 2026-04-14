Jägerhaus Linde & Ronsdorf II jubeln, Wuppertal schockt Heiligenhaus Kreisliga A Wuppertal: SV Jägerhaus Linde bleibt oben dran, SC Sonnborn und Breite Burschen Barmen unter Druck. TuS Grün-Weiß Wuppertal mit gewinnt irres Spiel bei der SSVg Heiligenhaus, TSV Ronsdorf II mit guter Leistung. von red · Gestern, 22:35 Uhr · 0 Leser

Kreisliga A Wuppertal im Fokus. – Foto: wilhelm gundlach

Nach den Rückzügen von Stella Azzurra Velbert und des SSV Sudberg fallen wöchentlich Spiele in der Kreisliga A Wuppertal aus - das ist bekannt. Doch der 27. Spieltag wurde wegen eines Streits der Schiedsrichter auf die Woche verschoben, die Unparteiischen haben nach einer Attacke gegen einen Referee ein Zeichen gesetzt - mehr dazu an dieser Stelle. Wie die Duelle laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen. Am Dienstag unterstreicht der SV Jägerhaus Linde seine Ambitionen, während der TSV Ronsdorf II um Hannes Jens Krüger wichtige Punkte sammelt und der TuS Grün-Weiß Wuppertal ein spektakuläres Spiel bei der SSVg Heiligenhaus dreht.