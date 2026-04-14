Jägerhaus Linde & Ronsdorf II jubeln, Wuppertal schockt Heiligenhaus

Nach den Rückzügen von Stella Azzurra Velbert und des SSV Sudberg fallen wöchentlich Spiele in der Kreisliga A Wuppertal aus - das ist bekannt. Doch der 27. Spieltag wurde wegen eines Streits der Schiedsrichter auf die Woche verschoben, die Unparteiischen haben nach einer Attacke gegen einen Referee ein Zeichen gesetzt - mehr dazu an dieser Stelle. Wie die Duelle laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen.
Am Dienstag unterstreicht der SV Jägerhaus Linde seine Ambitionen, während der TSV Ronsdorf II um Hannes Jens Krüger wichtige Punkte sammelt und der TuS Grün-Weiß Wuppertal ein spektakuläres Spiel bei der SSVg Heiligenhaus dreht.
Der SV Jägerhaus Linde bleibt im Aufstiegsrennen und hat seine starke Form mit einem deutlichen Auswärtssieg untermauert. Dabei begann die Partie für den TSV Fortuna Wuppertal vielversprechend, als Yazan Hesso bereits in der 7. Minute zur Führung traf. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Felix Heyder glich aus (16.), ehe Leon Richarz (26.) und Marius Schubert (37.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Linde das Geschehen und baute den Vorsprung weiter aus. Fynn Gensicke erhöhte in der 74. Minute, ehe Richarz mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (78.). Während Linde damit weiter Druck auf die Spitzenteams ausübt, bleibt Fortuna tief im Tabellenkeller.
Der TSV Ronsdorf II hat im direkten Duell zweier Kellerkinder einen wichtigen Sieg eingefahren und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Gegen Hellas Wuppertal legte die Mannschaft früh den Grundstein, als Hannes Jens Krüger bereits in der 18. Minute zur Führung traf. Im zweiten Abschnitt blieb Ronsdorf effizient, erneut war Krüger zur Stelle und erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 (48.).Die endgültige Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Dejan Radumilo in der 86. Minute den dritten Treffer nachlegte. Durch den Sieg zieht Ronsdorf II in der Tabelle an Hellas vorbei und verschafft sich im engen Tabellenkeller etwas Luft.
Ein turbulentes Duell lieferten sich die SSVg Heiligenhaus und TuS Grün-Weiß Wuppertal, in dem die Gäste letztlich das bessere Ende für sich hatten. Zunächst ging Grün-Weiß durch Leon Gies in Führung (19.), ehe Deniz Top ausglich (34.). Kurz vor der Pause drehte Heiligenhaus die Partie durch Murad Ali-Khan (45.). Im Anschluss blieb dieser Schlagabtausch zunächst offen: Recep Kalkavan stellte auf 2:2 (55.), doch Heiligenhaus antwortete durch Drilon Hoxhaj (66.) erneut. In der Schlussphase zogen dann aber die Gäste davon: Umut Satilmis glich aus (73.), ehe Ariman Fauzi Khalo zehn Minuten vor dem Ende den umjubelten Siegtreffer markierte (83.). Für Grün-Weiß ist es ein wichtiger Erfolg, mit dem sich das Team im Tabellenmittelfeld stabilisiert.
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Sonnborn - TSV Einigkeit Dornap
So., 26.04.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Breite Burschen Barmen
So., 26.04.26 13:30 Uhr SV Union Velbert - Hellas Wuppertal
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Beyenburg - Cronenberger SC II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Ronsdorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Mettmann 08 - TuS Grün-Weiß Wuppertal
So., 26.04.26 15:15 Uhr Sportfreunde Siepen - Blau-Weiß Langenberg
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr TSV Ronsdorf II - SV Union Velbert
So., 03.05.26 15:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Beyenburg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - Sportfreunde Siepen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Hellas Wuppertal - FC Mettmann 08
So., 03.05.26 15:15 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Sonnborn
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Cronenberger SC II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal
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