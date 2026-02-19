 2026-02-17T13:18:05.561Z

Jäger unter sich, Keller unter Druck: Landesliga meldet sich zurück

Landesliga Staffel 2 geht mit klaren Rollenbildern in den 16. Spieltag – zwei Partien ragen besonders heraus

von Tim Zimmer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marian Stanienda

Nach der Winterpause nimmt die Landesliga Staffel 2 wieder Fahrt auf. Während sich an der Spitze direkte Verfolgerduelle abzeichnen, kämpfen mehrere Teams im Tabellenkeller bereits früh um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC Hürth
SV Helpenstein
SV Helpenstein
15:15

Spitzenreiter FC Hürth (37 Punkte) empfängt den Vorletzten SV Helpenstein (9). Die Rollen sind klar verteilt, Hürth geht als deutlicher Favorit in die Partie. Helpenstein steht bereits früh unter Druck, Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

So., 22.02.2026, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport Brand
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896
15:45

Zum Abschluss des Spieltags gastiert der Tabellendritte TuS Chlodwig Zülpich 1896 (30 Punkte) bei DJK Rasensport Brand (15). Zülpich will mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitze halten und seine Ambitionen untermauern. Brand hingegen benötigt dringend Punkte, um sich vom unteren Tabellendrittel abzusetzen.

Sa., 21.02.2026, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania Teveren
Union Schafhausen
Union Schafhausen
15:00

Der Tabellenfünfte Germania Teveren empfängt mit Union Schafhausen den Achten. Teveren (22 Punkte) will den Anschluss an die oberen Plätze halten, während Schafhausen (19) mit einem Auswärtserfolg den Abstand nach unten vergrößern könnte. Die Ausgangslage verspricht eine ausgeglichene Begegnung.

Sa., 21.02.2026, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV Breinig
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-Steinstraß
15:30

Im Verfolgerduell trifft der Tabellenzweite SV Breinig (34 Punkte) auf den Sechsten Germania Lich-Steinstraß (21). Breinig stellt die torgefährlichste Offensive der Liga und will den Druck auf Spitzenreiter Hürth hochhalten. Lich-Steinstraß reist mit stabiler Defensive an und könnte mit einem Punktgewinn ein Ausrufezeichen setzen.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde Uevekoven
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931
15:00

Der Tabellenletzte Sportfreunde Uevekoven (8 Punkte) empfängt Aufsteiger SC Fliesteden 1931 (20). Für Uevekoven zählt im Abstiegskampf nahezu jeder Zähler. Fliesteden kann mit einem Auswärtssieg den Abstand zu den unteren Rängen weiter ausbauen.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
Eintracht Verlautenheide
Eintracht Verlautenheide
15:00

Der Zwölfte BC Viktoria Glesch-Paffendorf (10) steht gegen Eintracht Verlautenheide vor einer schwierigen Aufgabe. Die Gäste sind Vierter (25 Punkte) und klarer Favorit. Für Glesch-Paffendorf geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV Eilendorf
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan Düren
15:00

Mit dem SV Eilendorf (18) und dem SV Kurdistan Düren (15) treffen zwei direkte Konkurrenten aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Beide Teams bewegen sich in Reichweite der Abstiegszone. Entsprechend hoch dürfte die Bedeutung dieses Duells sein.