Jäger unter sich, Keller unter Druck: Landesliga meldet sich zurück

– Foto: Marian Stanienda

Nach der Winterpause nimmt die Landesliga Staffel 2 wieder Fahrt auf. Während sich an der Spitze direkte Verfolgerduelle abzeichnen, kämpfen mehrere Teams im Tabellenkeller bereits früh um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr FC Hürth FC Hürth SV Helpenstein Helpenstein 15:15 PUSH

Spitzenreiter FC Hürth (37 Punkte) empfängt den Vorletzten SV Helpenstein (9). Die Rollen sind klar verteilt, Hürth geht als deutlicher Favorit in die Partie. Helpenstein steht bereits früh unter Druck, Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

So., 22.02.2026, 15:45 Uhr DJK Rasensport Brand DJK RS Brand TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 15:45 live PUSH

Zum Abschluss des Spieltags gastiert der Tabellendritte TuS Chlodwig Zülpich 1896 (30 Punkte) bei DJK Rasensport Brand (15). Zülpich will mit einem Auswärtssieg den Kontakt zur Spitze halten und seine Ambitionen untermauern. Brand hingegen benötigt dringend Punkte, um sich vom unteren Tabellendrittel abzusetzen.

Sa., 21.02.2026, 15:00 Uhr Germania Teveren Teveren Union Schafhausen Schafhausen 15:00 live PUSH

Der Tabellenfünfte Germania Teveren empfängt mit Union Schafhausen den Achten. Teveren (22 Punkte) will den Anschluss an die oberen Plätze halten, während Schafhausen (19) mit einem Auswärtserfolg den Abstand nach unten vergrößern könnte. Die Ausgangslage verspricht eine ausgeglichene Begegnung.

Im Verfolgerduell trifft der Tabellenzweite SV Breinig (34 Punkte) auf den Sechsten Germania Lich-Steinstraß (21). Breinig stellt die torgefährlichste Offensive der Liga und will den Druck auf Spitzenreiter Hürth hochhalten. Lich-Steinstraß reist mit stabiler Defensive an und könnte mit einem Punktgewinn ein Ausrufezeichen setzen.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven SC Fliesteden 1931 Fliesteden 15:00 PUSH

Der Tabellenletzte Sportfreunde Uevekoven (8 Punkte) empfängt Aufsteiger SC Fliesteden 1931 (20). Für Uevekoven zählt im Abstiegskampf nahezu jeder Zähler. Fliesteden kann mit einem Auswärtssieg den Abstand zu den unteren Rängen weiter ausbauen.

Der Zwölfte BC Viktoria Glesch-Paffendorf (10) steht gegen Eintracht Verlautenheide vor einer schwierigen Aufgabe. Die Gäste sind Vierter (25 Punkte) und klarer Favorit. Für Glesch-Paffendorf geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf SV Kurdistan Düren Kurdistan 15:00 live PUSH