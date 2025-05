Jacobsen antwortet Schneider: Keller-Derby-Remis hilft nur Treubund

Mit dem Rückenwind der vergangenen Wochen legte der TSV Bardowick sehr dominant los, münzte die Überlegenheit aber nicht in Zählbares um. Als Treubund gerade besser in die Begegnung fand, schlugen die Hausherren dann aber doch zu. David Schneider bekam den Ball an die Strafraumkante gelegt und schlenzte das Spielgerät ansehnlich unter den Querbalken (39.).

Der Torschütze wurde erst wenige Augenblicke zuvor eingewechselt, nachdem Jannik Neumann nicht mehr weiterspielen konnte (37.), auch für Thorben Glüsing ging es kurz darauf nicht weiter (43.). Der TSV stemmte sich trotz der Rückschläge gegen den Druck der Turner. Schließlich verschaffte sich Tjark Jacobsen mit einer schnellen Finte den entscheidenden Platz, um die Kugel anschließend unwiderstehlich ins Kreuzeck zu schlenzen (68.).

Weil der TSV Etelsen seine Aufgabe in Römstedt erledigte, rutscht Bardowick wieder auf den ersten Abstiegsplatz ab. Der TSV kann sich nun kaum noch einen Punktverlust leisten, um am Ende über dem Strich zu stehen. Treubund fehlt wiederum ein Dreier zum Ligaverbleib, den sie schon am Mittwochabend in Rotenburg einfahren könnten.