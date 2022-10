Jacob Italiano wartet auf sein Comeback in Borussias U23 Der 21-jährige Australier war im Sommer mit den Profis im Trainingslager, ehe ihn eine Muskelverletzung stoppte. Woran der Offensivspieler arbeiten muss.

Am vergangenen Wochenende musste Borussia Mönchengladbachs U23 nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge zum ersten Mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen Fortuna Köln verlor die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski 1:2. Zwar ohne Einsatz, aber immerhin im Kader war einer, der seit seiner Verpflichtung auch schon bei den Profis angeklopft hatte: Jacob Italiano saß nach seiner Verletzung zum dritten Mal in dieser Saison wieder auf der Bank.

„Er soll langsam rangeführt werden. Er hat in den letzten Jahren immer wieder muskuläre Probleme, die ihn zurückwerfen, wenn er dabei ist, den nächsten Schritt zu machen“, sagt Polanski. Borussia verpflichtete den 21-jährigen Offensivspieler 2018 vom australischen Erstligisten Perth Glory. Zunächst wurde Italiano für ein Jahr zurückverliehen, ehe er 2019 nach Mönchengladbach kam.

Dass Borussia einen Spieler aus Australien verpflichtet, zeigt: Dem damals 17-Jährigen traute sie den Sprung zu den Profis definitiv zu. In der Bundesliga kam Italiano bislang aber nicht zum Einsatz. In den drei Spielzeiten bei Borussia sammelte er 61 Spiele in der Regionalliga. Nach einer Oberschenkelverletzung kämpft sich Italiano jetzt wieder ran. Auch wenn der Australier sein Comeback auf dem Platz nun noch nicht feiern durfte, weiß Polanski, was er am 21-Jährigen hat: „Er ist sehr spielintelligent und kann auf relativ vielen Positionen spielen – wobei ich glaube, dass er als offensiver Mittelfeldspieler oder Außenstürmer am besten ist, wenn er in die Tiefe gehen kann.“

Im Sommer war Italiano mit dem Profikader im Trainingslager in Rottach-Egern. Die Oberschenkelverletzung bremste den Offensivmann – eine fast schon gewohnte Situation für Italiano: In den vergangenen anderthalb Jahren fiel er drei Mal mit Muskelverletzungen aus. „Um ganz oben anzuklopfen, fehlt ihm in erster Linie Gesundheit“, sagt Polanski, der dem Australier den Schritt durchaus zutraut: „Ich glaube, dass er sich auch auf einem höheren Niveau durchsetzen könnte. Erstmal muss die Gesundheit stimmen und dann muss er sich durchbeißen.“