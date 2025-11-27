Jack Krumnow tippt den 14. Spieltag der Berlin-Liga

+ 14 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 14.Spieltag tippt Jack Krumnow

SSC Südwest 1947 - Berliner SC Berliner SC hat die bessere Qualität ⚽ mein Tipp: 0:2

Polar Pinguin Berlin - Füchse Berlin Füchse zur Zeit konstant ⚽ mein Tipp: 0:3 (Das Spiel fand am Mittwoch statt und endete 1:2)

TSV Rudow Berlin - SV Empor Berlin Spiel auf Augenhöhe ⚽ mein Tipp: 2:2

1. FC Wilmersdorf - VSG Altglienicke II Wilmersdorf hat ein zu starkes Team, Altglienicke auswärts schwach ⚽ mein Tipp: 3:1

Berlin Türkspor - Frohnauer SC 1946

Türkspor hat viel Qualität, Frohnau auswärts schwach

⚽ mein Tipp: 3:1

SFC Stern 1900 - SC Charlottenburg

Stern mit neuem (alten) Trainer, SCC sehr stark in dieser Saison

⚽ mein Tipp: 1:1

FSV Spandauer Kickers - TSV Mariendorf 1897

Spiel auf Augenhöhe, bei eigenem Spiel tippe ich nicht

⚽ mein Tipp:

SV BW Hohen Neuendorf - VfB Fortuna Biesdorf

Ausgeglichenes Spiel mit besserem Ende für Biesdorf

⚽ mein Tipp: 1:2

SC Staaken - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Staaken zuhause nicht gut , BW 90 hat mehr Qualität

⚽ mein Tipp: 1:2

Wer ist Jack Krumnow?