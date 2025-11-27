Jack Krumnow tippt den 14. Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 14.Spieltag tippt Jack Krumnow
Polar Pinguin Berlin - Füchse Berlin
Füchse zur Zeit konstant
⚽ mein Tipp: 0:3 (Das Spiel fand am Mittwoch statt und endete 1:2)
SSC Südwest 1947 - Berliner SC
Berliner SC hat die bessere Qualität
⚽ mein Tipp: 0:2
1. FC Wilmersdorf - VSG Altglienicke II
Wilmersdorf hat ein zu starkes Team, Altglienicke auswärts schwach
⚽ mein Tipp: 3:1
TSV Rudow Berlin - SV Empor Berlin
Spiel auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 2:2
Berlin Türkspor - Frohnauer SC 1946
Türkspor hat viel Qualität, Frohnau auswärts schwach
⚽ mein Tipp: 3:1
SFC Stern 1900 - SC Charlottenburg
Stern mit neuem (alten) Trainer, SCC sehr stark in dieser Saison
⚽ mein Tipp: 1:1
FSV Spandauer Kickers - TSV Mariendorf 1897
Spiel auf Augenhöhe, bei eigenem Spiel tippe ich nicht
⚽ mein Tipp:
SV BW Hohen Neuendorf - VfB Fortuna Biesdorf
Ausgeglichenes Spiel mit besserem Ende für Biesdorf
⚽ mein Tipp: 1:2
SC Staaken - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Staaken zuhause nicht gut , BW 90 hat mehr Qualität
⚽ mein Tipp: 1:2