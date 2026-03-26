 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Jack-Emanuel Akuegwu und Thai Bao Nguyen wechseln zum FC Auggen

Neuzugänge vom Landesligisten FV Lörrach-Brombach

von BZ/PM · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

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Der FC Auggen holt zwei hoffnungsvolle Talente für kommende Saison. Beide 20 Jahre alten Neuzugänge kommen vom Landesligisten FV Lörrach-Brombach.

„Jack und Bao sind jung, talentiert und ehrgeizig. Beide möchten unbedingt den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Der FC Auggen ist hierfür, wie die letzten 15 Jahre bewiesen, die ideale Plattform. Wir werden die beiden Jungs bestmöglich weiter ausbilden und ihnen viel Spielzeit in der Verbandsliga geben, freut sich Björn Giesel, der sportliche Leiter des Markgräfler Verbandsligisten, auf seine beiden Neuzugänge.