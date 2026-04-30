Jablonski-Tor schockt den MTSV – späte 1:2-Niederlage bei Phönix II

In der ersten Hälfte bestimmten die technisch beschlagenen Gastgeber über weite Strecken das Geschehen und hatten auch das nötige Spielglück, da MTSV-Torhüter Calvin Schultz zunächst einen scharfen Schuss von Maximilian Ofuso (19.) nach vorne abwehren konnte, die Sturmspitze der Adler aber im Nachsetzen zum Führungstreffer einköpfen konnte. Trotzdem kam der mutig dagegenhaltende MTSV zu einigen guten Torannäherungen und hatte Pech, dass ein Schuss von Rene Helmcke auf der Torlinie geklärt werden konnte.

Bereits frühzeitig waren die Gäste gezwungen zu wechseln, nachdem Henrik Schnoor (27.) auf dem Kunstrasenplatz umgeknickt war und mit einem dicken Knöchel nicht weiterspielen konnte. Für den verletzten Schnoor kam Fabian Engbrecht, und Tim Sienknecht rückte auf die rechte Außenverteidigerposition. Thies Kochanski spielte dafür eine Position tiefer.

Dennoch konnten die Gastgeber in der ersten Hälfte deutlich mehr Spielanteile gegen den kompakt stehenden MTSV für sich verbuchen. Dreh- und Angelpunkt war dabei der Ukrainer Vladyslav Kraiev, der im offensiven Mittelfeld die Fäden zog. Kraiev hatte bereits vor vier Tagen in der Startelf der Phönix-Liga in der Regionalligabegegnung gegen den SSV Jeddeloh gestanden.

MTSV nach der Pause stärker

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste die Partie etwas überraschend wesentlich ausgeglichener gestalten und kamen durch Jannes Dolling, Mika Hirsch und Fabian Engbrecht zu drei guten Gelegenheiten, die alle ungenutzt blieben.

Ploog erzielt den Ausgleich

Der inzwischen hochverdiente Ausgleichstreffer gelang Einwechselspieler Felix Ploog (79.) nach einer Energieleistung über die linke Seite und einer scharfen Hereingabe, bei der die Abwehr der Gastgeber alles andere als glücklich aussah. „Felix war eigentlich ein Kandidat für die Startelf, war am Montag aber noch krank. Daher hatten wir verabredet, dass wir ihn nur für die letzte halbe Stunde bringen“, sagte MTSV-Coach Arend Müller. Der schnelle Ploog hatte bereits in den Spielen gegen Satrup und Rotenhof als Torvorbereiter geglänzt.

Jablonski-Treffer schockt den MTSV

Doch am Ende ist alles Engagement umsonst, und die Mittelholsteiner stehen trotz einer couragierten Leistung gegen ein echtes Spitzenteam wieder einmal mit leeren Händen da. Nach einer Balleroberung durch eine erfolgreiche Pressingsituation auf Höhe der Mittellinie geht es bei den Adlern blitzschnell, und Ben Jablonski (90.) trifft nach einem Konter halbhoch in das lange Eck zum 2:1-Siegtreffer. Kurz danach pfeift Schiedsrichter Tim-Marvin Meyer die faire Partie ab.

Stimme zum Spiel

Trainer Arend Müller (MTSV Hohenwestedt): "Das war aus meiner Sicht eine unverdiente Niederlage. Es ist ganz klar zu erkennen gewesen, dass die Mannschaft will. Es sind oft nur Kleinigkeiten, die in einem solchen Spiel, in dem wir vor allem nach der Pause gut dagegengehalten haben, entscheiden. In der zweiten Halbzeit sind wir voll im Spiel, aber bei der individuellen Stärke von Phönix wird jede Geschichte bestraft. Eutin 08 kann am Donnerstag mit einem Sieg gegen den VfR an uns vorbeiziehen. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Strohhalm."

1. Phönix Lübeck II: Galatsky, Grobauer (75. Breustedt), Achtenberg, Seibt, Rasgele, El Shaihk (63. Enseleit (81. Niemann)), Taritas (46. Hadj), Jablonski, Kraiev, Mensah, Ofuso (90.+2 Betani-Baku).

Trainer: Kevin Wölk.

MTSV Hohenwestedt: Schultz – Schröder, Dahm, Schnoor (27. Engbrecht) – Tjark Sievers, Sienknecht – Hirsch (58. Pingel), Kochanski, Dolling, Neitzke (58. Ploog) – Helmcke (76. Struve).

Trainer: Arend Müller.

Schiedsrichter: Tim-Marvin Meyer (SC Rönnau 74).

Assistenten: Marcel Görlitz und Maxim Liebert.

Zuschauer: 67 auf dem Kunstrasenplatz an der Travemünder Allee in Lübeck.

Tore: 1:0 Maximilian Ofuso (19.), 1:1 Felix Ploog (79.), 2:1 Ben Jablonski (90.).