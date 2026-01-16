Jabez Makanda kennt die Wormatia schon gut

Worms. So wirklich neu ist Jabez Makanda in Worms nicht. Schon im vergangenen Sommer stand ein Wechsel des Mittelfeldspielers in die Nibelungenstadt im Raum, kam aber nicht zustande. Seit September trainierte Makanda nach seinem Aus beim VfR Mannheim dann aber doch an der Alzeyer Straße mit. In diesem Winter verpflichtete der Wormser Oberligist den 24-Jährigen offiziell, sodass er am Samstag (14 Uhr) beim Testspiel in Dreieich gegen die U21 von Eintracht Frankfurt erstmals in einem Wormatia-Trikot auf dem Platz stehen könnte.
Groß Anlaufzeit wird Jabez Makanda beim VfR also wohl nicht benötigen. Mit mehreren Wormaten verbindet ihn sogar eine Vergangenheit. Kapitän Altin Vrella, verrät Makanda, kenne er noch aus Mannheim. „Altin war auch ein Grund dafür, hierherzukommen. Er hat den Wechsel ein bisschen mit angeleiert." Und mit dessen Vize Tom Fladung habe er vor langer Zeit mal in der Hessenauswahl zusammengespielt. Lang ist’s her, machte der Trainingsauftakt deutlich. Dass er mit Fladung als 24-Jähriger beim VfR schon zu Team „Alt” gehörte, habe ihn nämlich ein bisschen geschockt, sagt Makanda mit einem Schmunzeln. Unabhängig vom Alter des Teams bringe er aber große Ambitionen mit in die Nibelungenstadt. „Das Ziel muss schon sein, bald wieder Regionalliga zu spielen.“
Jabez Makanda kam in Luanda, der Hauptstadt von Angola, zur Welt. Als Zehnjähriger kam er alleine mit seinem jüngeren Bruder (6) nach Hessen. „Wir haben schon in der Heimat Fußball gespielt und das hier einfach auch gemacht”, erzählt Makanda, der fortan im Frankfurter Raum kickt. Ein waschechter „Frankfurter Bub” sei er wegen seiner Vergangenheit in der Jugend beim FSV und der Eintracht aber nicht unbedingt. „Da ist schon was dran”, sagt Makanda, „aber eigentlich bin ich Offenbacher”.
Seine neue Heimat verlässt Makanda im Alter von 14 Jahren. Er wechselt in die Jugend des 1. FC Nürnberg, dann zwei Jahre später zur Frankfurter Eintracht und anschließend zum FK Pirmasens, bei dem er 2021 seine ersten Schritte im Aktiven-Bereich in der Regionalliga macht. Es folgen Einsätze für den FC Gießen in der gleichen Liga – und schon wieder ein Wechsel. „Ich habe überall auf meinen Stationen etwas gelernt, würde mit meinem heutigen Ich aber sicher manche Dinge anders angehen.”
Nach seiner Zeit in Gießen läuft Jabez Makanda in Luxemburgs zweiter Liga für den FC Berdenia Berburg auf. „Dort habe ich mein Selbstbewusstsein pushen können, weil ich viel gespielt habe, mich ausprobieren konnte und gespürt habe, wie gut es einem Spieler tut, wenn ein Trainer mehrere Wochen am Stück auf einen setzt.” Auch auf seinen vorherigen Stationen hatte der gebürtige Angolaner Einsatzzeiten. Wirklich gesetzt im Erwachsenenfußball ist der Mittelfeldspieler (“Ich kann in der Zentrale alles spielen, aber am liebsten bin ich auf der Acht”) aber erstmals in Luxemburg. Nach zwei Jahren Luxemburg geht der damals 22-Jährige seinen nächsten Karriereschritt. Er macht das zurück in Deutschland in Liga drei, bei Alemannia Aachen. Dort feiert er vor 19200 Zuschauern im Westduell bei Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße sein Profidebüt, kann sich in Aachen allerdings nicht durchsetzen. „Ich war damals zu schüchtern”, blickt Makanda zurück. „Aber auch dort habe ich viel mitgenommen.”
Weil sich die Erwartungen von Spieler und Verein nahe der niederländischen Grenze nicht erfüllen, verlässt Makanda die Kaiserstadt wieder. Um wieder bei seinem Bruder Blessing sein zu können, macht er zwei Schritte zurück und wechselt zum Oberligisten VfR Mannheim. Er wohnt mit Blessing in der Nähe von Heidelberg und unterstützt das junge Talent, das mit der U19 der TSG Hoffenheim 2024 Deutscher Meister und Pokalsieger wird, als es sich schwer verletzt. Seit mehreren Monaten kann Blessing, inzwischen im Kader der TSG-Zweitvertretung (Dritte Liga), nicht spielen. Jabez übernimmt in dieser Zeit Aufgaben in der Wohnung, fährt ihn zu Arztbesuchen nach München und freut sich über die nun bevorstehende Rückkehr seines Bruders ins Mannschaftstraining. In den kommenden Wochen und Monaten greifen also zwei Makandas an. Blessing mit dem Ziel Comeback bei der TSG, Jabez als Neuzugang bei seinem gar nicht mal so neuen Verein VfR Wormatia Worms in der Oberliga.