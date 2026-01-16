Jabez Makanda kennt die Wormatia schon gut

Nun auch offiziell Spieler des VfR Wormatia Worms: Mittelfeldakteur Jabez Makanda beim Auftakt in die Wintervorbereitung lachend im Training. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. So wirklich neu ist Jabez Makanda in Worms nicht. Schon im vergangenen Sommer stand ein Wechsel des Mittelfeldspielers in die Nibelungenstadt im Raum, kam aber nicht zustande. Seit September trainierte Makanda nach seinem Aus beim VfR Mannheim dann aber doch an der Alzeyer Straße mit. In diesem Winter verpflichtete der Wormser Oberligist den 24-Jährigen offiziell, sodass er am Samstag (14 Uhr) beim Testspiel in Dreieich gegen die U21 von Eintracht Frankfurt erstmals in einem Wormatia-Trikot auf dem Platz stehen könnte.

Mit großen Ambitionen in die Nibelungenstadt Groß Anlaufzeit wird Jabez Makanda beim VfR also wohl nicht benötigen. Mit mehreren Wormaten verbindet ihn sogar eine Vergangenheit. Kapitän Altin Vrella, verrät Makanda, kenne er noch aus Mannheim. „Altin war auch ein Grund dafür, hierherzukommen. Er hat den Wechsel ein bisschen mit angeleiert." Und mit dessen Vize Tom Fladung habe er vor langer Zeit mal in der Hessenauswahl zusammengespielt. Lang ist's her, machte der Trainingsauftakt deutlich. Dass er mit Fladung als 24-Jähriger beim VfR schon zu Team „Alt" gehörte, habe ihn nämlich ein bisschen geschockt, sagt Makanda mit einem Schmunzeln. Unabhängig vom Alter des Teams bringe er aber große Ambitionen mit in die Nibelungenstadt. „Das Ziel muss schon sein, bald wieder Regionalliga zu spielen."

Als Zehnjähriger aus Angola nach Hessen Jabez Makanda kam in Luanda, der Hauptstadt von Angola, zur Welt. Als Zehnjähriger kam er alleine mit seinem jüngeren Bruder (6) nach Hessen. „Wir haben schon in der Heimat Fußball gespielt und das hier einfach auch gemacht”, erzählt Makanda, der fortan im Frankfurter Raum kickt. Ein waschechter „Frankfurter Bub” sei er wegen seiner Vergangenheit in der Jugend beim FSV und der Eintracht aber nicht unbedingt. „Da ist schon was dran”, sagt Makanda, „aber eigentlich bin ich Offenbacher”. Seine neue Heimat verlässt Makanda im Alter von 14 Jahren. Er wechselt in die Jugend des 1. FC Nürnberg, dann zwei Jahre später zur Frankfurter Eintracht und anschließend zum FK Pirmasens, bei dem er 2021 seine ersten Schritte im Aktiven-Bereich in der Regionalliga macht. Es folgen Einsätze für den FC Gießen in der gleichen Liga – und schon wieder ein Wechsel. „Ich habe überall auf meinen Stationen etwas gelernt, würde mit meinem heutigen Ich aber sicher manche Dinge anders angehen.”