Jaari Arndt – Foto: TF_SVH

Jaari Arndt schnürt Dreierpack beim Holdenstedter Auswärtssieg TuS Neetze – SV Holdenstedt 1:4

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause brachte den SV Holdenstedt auf die Siegerstraße, am Ende setzte sich das Team mit 4:1 beim TuS Neetze durch.

Gestern, 15:00 Uhr TuS Neetze TuS Neetze SV Holdenstedt Holdenstedt 1 4 Abpfiff Im dritten Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 traf der TuS Neetze auf den SV Holdenstedt. Die Gastgeber mussten auf mehrere Stammkräfte verzichten und hielten die Partie zunächst offen. In der 39. Minute brachte Jaari Arndt den SVH nach Kopfballvorlage von Jannik Appeldorn in Führung, kurz darauf erhöhte er nach Zuspiel von David Haaker auf 2:0. „Zweimal stimmte die Zuordnung in der bis dahin stabilen Neetzer Defensive nicht“, kommentierte der TuS Neetze auf Instagram.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Holdenstedt das Kommando. Arndt erzielte nach einer Ecke seinen dritten Treffer des Tages und Appeldorn legte in der 80. Minute das 4:0 nach. „Nach der Pause spielten wir deutlich besser und knöpften an die Leistung der Vorwoche an“, so der SV Holdenstedt, der auf Instagrtam von einem „verdienten Auswärtserfolg“ sprach. In der Schlussphase nutzte David Mehl einen Abstimmungsfehler in der Gästeabwehr und verkürzte auf 1:4. Für Neetze blieb dies die einzige Ausbeute, zumal die Offensivaktionen weitgehend verpufften.