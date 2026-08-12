– Foto: TSGV Waldstetten

Patrick Frey heißt der neue Trainer der U23 des TSGV Waldstetten. Er hat von Mükayil Dalbudak, der die Mannschaft als Meister in die A-Liga führte, sich jetzt aber auf Weltreise begibt, übernommen. Von der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg ist Frey ins Stadion „Auf der Höhe“ gekommen.

Mit der Spielgemeinschaft hat er das vom Verein ausgegebene Ziel erreicht: den Klassenerhalt. Und während man zum Abschluss der Runde noch haarscharf an einem potenziellen Duell in der Relegation vorbeigeschrammt war, beide Teams erreichten ihr Ziel schließlich direkt, kommt es direkt am ersten Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) zum direkten Aufeinandertreffen in Alfdorf. „Ja, das ist echt ein Zufall. Die Jungs haben mich schon entsprechend heiß gemacht, dass wir dieses Spiel unter allen Umständen gewinnen müssen“, sagt Frey lachend.

Aber natürlich wird er die alte Verbundenheit für diese 90 Minuten beiseitestellen, schließlich ist er jetzt Trainer in Waldstetten. „Wir wollen natürlich gewinnen, weil ein guter Start ohnehin sehr wichtig für uns werden wird. Ich bin aber optimistisch, dass wir das schaffen werden, wenn wir es so durchziehen, wie wir es in der Vorbereitung bislang gezeigt haben“, sagt Waldstettens U23-Trainer. Spannend ist dieses Aufeinandertreffen natürlich dennoch.