IWT-Cup in Briesen: Eine lange Nacht entscheidet

– Foto: Volkhard Patten

Der Hallenfußball meldet sich mit einem besonderen Zeitformat zurück. Am Freitag, 16. Januar 2026, beginnt in der Odervorlandhalle in Briesen der IWT-Cup der Herren – ein Turnier, das bis tief in die Nacht reicht. Zehn Mannschaften, zwei Fünfergruppen, kurze Spielzeiten und ein klar strukturierter Modus führen zu Entscheidungen, die erst nach Mitternacht fallen. Gastgeber FV Blau-Weiß 90 Briesen steht dabei ebenso im Fokus wie zahlreiche regionale Rivalen.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Turnier mit außergewöhnlicher Dramaturgie

Der IWT-Cup ist zeitlich wie sportlich auf Intensität ausgelegt. Der erste Anstoß erfolgt um 19 Uhr, das Finale ist für 0:20 Uhr angesetzt. Dazwischen liegen zahlreiche Gruppenspiele, Platzierungsspiele und zwei Halbfinals, die den Freitagabend nahtlos in den frühen Samstagmorgen übergehen lassen. Die Spielzeit beträgt durchgehend zehn Minuten, was den Charakter des Turniers prägt: wenig Taktieren, viel Tempo, schnelle Entscheidungen.

Zwei Gruppen als Ausgangspunkt

In der Gruppe A treffen der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, die BSG Pneumant Fürstenwalde, der Gastgeber FV Blau-Weiß 90 Briesen, der 1. FC Frankfurt sowie der SV Germania 90 Schöneiche aufeinander. Die Gruppe B ist mit dem FSV Union Fürstenwalde II, der SG Phönix Wildau 95, dem SV Grün-Weiß Union Bestensee, dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und dem Lichtenrader BC 1925 besetzt. Beide Gruppen spielen im Modus jeder gegen jeden, wodurch jede Mannschaft vier Vorrundenspiele bestreitet. Der Modus lässt keinen Raum für Fehler

Nach Abschluss der Gruppenphase werden nicht nur die Halbfinalisten ermittelt. Auch die Platzierungen neun, sieben und fünf werden in direkten Spielen ausgespielt. Das Spiel um Platz neun ist für 23:08 Uhr angesetzt, es folgen die Begegnungen um Platz sieben und fünf. Erst danach beginnen um 23:44 Uhr und 23:56 Uhr die beiden Halbfinals, in denen die Gruppensieger und -zweiten aufeinandertreffen.