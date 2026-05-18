Iwasaki sorgt für Gänsehaut-Moment VfB Oldenburg feiert emotionalen Saisonabschluss. 3:1 gegen Werder Bremen II sichert Platz drei – Joker stiehlt mit spätem Treffer allen die Show. von red · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser

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Der Ball zappelte im Netz, dann brachen alle Dämme. Als Sohei Iwasaki in der Nachspielzeit zum Sprint ansetzte, verwandelte sich das Marschwegstadion in ein Tollhaus.

Der Fußball liebt seine besonderen Geschichten – und genau so eine schrieb der VfB Oldenburg zum Abschluss dieser Regionalliga-Saison. Beim 3:1 gegen SV Werder Bremen II sorgte ausgerechnet der kurz zuvor eingewechselte Sohei Iwasaki mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den emotionalsten Moment des Abends. Der 19 Jahre alte Japaner war erst zwei Minuten zuvor ins Spiel gekommen, als er plötzlich freie Bahn hatte. Mit schnellen Schritten zog er an den Gegenspielern vorbei und schob den Ball überlegt zum 3:1-Endstand ein. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Iwasaki riss sich das Trikot über den Kopf, sprintete euphorisch über den Platz und verschwand Sekunden später in einer riesigen Jubeltraube aus Mitspielern, Trainern und Betreuern. Nach dem Schlusspfiff wurde der Offensivspieler sogar von Anouar Adam auf den Schultern getragen.

Es war der perfekte Abschluss einer Saison, die für den VfB mit Platz drei endete. 69 Punkte, 21 Siege und das beste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre – den Aufstieg in die 3. Liga ausgenommen – unterstreichen den Weg der Mannschaft von Trainer Dario Fossi. Dabei waren die Voraussetzungen vor dem letzten Spiel alles andere als optimal. Aufgrund zahlreicher Ausfälle standen dem Trainerteam nur vier Ersatzspieler zur Verfügung. Dennoch erwischten die Gastgeber vor 3.278 Zuschauern einen Traumstart. Nach einer Ecke und einem Doppelpass mit Vjekoslav Taritas zog Rafael Brand von der Strafraumkante ab und traf früh zum 1:0 (6.).