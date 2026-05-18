Iwasaki sorgt für Gänsehaut-Moment

Der Ball zappelte im Netz, dann brachen alle Dämme. Als Sohei Iwasaki in der Nachspielzeit zum Sprint ansetzte, verwandelte sich das Marschwegstadion in ein Tollhaus.
Der Fußball liebt seine besonderen Geschichten – und genau so eine schrieb der VfB Oldenburg zum Abschluss dieser Regionalliga-Saison. Beim 3:1 gegen SV Werder Bremen II sorgte ausgerechnet der kurz zuvor eingewechselte Sohei Iwasaki mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den emotionalsten Moment des Abends.
Der 19 Jahre alte Japaner war erst zwei Minuten zuvor ins Spiel gekommen, als er plötzlich freie Bahn hatte. Mit schnellen Schritten zog er an den Gegenspielern vorbei und schob den Ball überlegt zum 3:1-Endstand ein. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Iwasaki riss sich das Trikot über den Kopf, sprintete euphorisch über den Platz und verschwand Sekunden später in einer riesigen Jubeltraube aus Mitspielern, Trainern und Betreuern. Nach dem Schlusspfiff wurde der Offensivspieler sogar von Anouar Adam auf den Schultern getragen.
Es war der perfekte Abschluss einer Saison, die für den VfB mit Platz drei endete. 69 Punkte, 21 Siege und das beste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre – den Aufstieg in die 3. Liga ausgenommen – unterstreichen den Weg der Mannschaft von Trainer Dario Fossi.
Dabei waren die Voraussetzungen vor dem letzten Spiel alles andere als optimal. Aufgrund zahlreicher Ausfälle standen dem Trainerteam nur vier Ersatzspieler zur Verfügung. Dennoch erwischten die Gastgeber vor 3.278 Zuschauern einen Traumstart. Nach einer Ecke und einem Doppelpass mit Vjekoslav Taritas zog Rafael Brand von der Strafraumkante ab und traf früh zum 1:0 (6.).
Oldenburg blieb zunächst gefährlich, verpasste es aber, die Führung auszubauen. Stattdessen kam Werder besser ins Spiel. Vor allem Kevin Manthey beschäftigte die VfB-Defensive immer wieder, scheiterte jedoch zunächst mehrfach an Jhonny Peitzmeier, der seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel hielt.
Auch nach der Pause blieb die Partie offen. Vjekoslav Taritas ließ die mögliche Vorentscheidung liegen, auf der anderen Seite wurden die Gäste mit zunehmender Spielzeit mutiger. Als Manthey schließlich zum 1:1 traf (81.), schien die Begegnung zu kippen.
Doch der VfB antwortete sofort. Nur zwei Minuten später spielte Rafael Brand einen starken Ball auf Mats Facklam, der die erneute Führung besorgte (83.). Es war die passende Antwort einer Mannschaft, die sich an diesem Abend nicht mehr aus der Spur bringen ließ.
Den Schlusspunkt setzte dann Iwasaki – und verwandelte einen ohnehin gelungenen Saisonabschluss in einen Abend voller Emotionen.
VfB Oldenburg – SV Werder Bremen II 3:1
VfB Oldenburg: Jhonny Peitzmeier, Leon Deichmann, Marc Schröder (65. Nelio Hemberger), Anouar Adam, Nico Mai, Ermal Pepshi, Drilon Demaj, Julian Boccaccio (90. Sohei Iwasaki), Rafael Brand (85. Vincent Hagen), Vjekoslav Taritas (94. Arian Luca Nouri), Mats Facklam - Trainer: Dario Fossi
SV Werder Bremen II: Jonas Horsch, Ole Schulz (81. Luca Höcker), Paul Wagner, Mats Heitmann, Mick Schmetgens, Dominik Kasper, Lennart Baum (81. Arda Halicioglu), Joel Imasuen (60. Patrick Götzelmann), Princewill Mbock (60. Ben Ostermann), Christian Stark (74. Cimo Röcker), Kevin Manthey - Trainer: Thomas Wolter
Schiedsrichter: Marco Scharf (Cuxhaven) - Zuschauer: 3278
Tore: 1:0 Rafael Brand (6.), 1:1 Kevin Manthey (81.), 2:1 Mats Facklam (83.), 3:1 Sohei Iwasaki (90.+2)