Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ivo Vieira verlässt CD Tondela – Italiener Bacci übernimmt
Die Trennung zwischen Ivo Vieira und CD Tondela ist offiziell erfolgt – der portugiesische Erstligist hat den Vertrag mit seinem Trainer nach einer Serie von Misserfolgen und nur sechs Punkten aus den ersten elf Spielen der laufenden Saison einvernehmlich aufgehoben. Nachfolger dürfte der Italiener Cristiano Bacci werden, der bereits als neuer Coach gehandelt wird und bei Tondela als Wunschlösung gilt.
Ivo Vieira, 49 Jahre alt und gebürtig von Madeira, übernahm CD Tondela erst im Sommer mit großen Erwartungen an das Comeback des Teams in der höchsten portugiesischen Liga. Doch eine Serie von vier sieglosen Spielen und der vorletzte Tabellenplatz führten zu wachsender Unzufriedenheit mit der sportlichen Entwicklung und zwangen die Verantwortlichen zur Trennung. Die Entscheidung fiel nach der Heimniederlage gegen Vitória Guimarães (0:1) – bemerkenswert, da Guimarães mittlerweile von Vieiras Vorgänger Luís Pinto trainiert wird.
Der Klub und Vieira betonten, dass die Vertragsauflösung in bestem gegenseitigen Einvernehmen geschah. Der Verein dankte Vieira offiziell für seine professionelle und konstruktive Arbeit und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft.