Ivo Vieira verlässt CD Tondela – Italiener Bacci übernimmt

Ivo Vieira, 49 Jahre alt und gebürtig von Madeira, übernahm CD Tondela erst im Sommer mit großen Erwartungen an das Comeback des Teams in der höchsten portugiesischen Liga. Doch eine Serie von vier sieglosen Spielen und der vorletzte Tabellenplatz führten zu wachsender Unzufriedenheit mit der sportlichen Entwicklung und zwangen die Verantwortlichen zur Trennung. Die Entscheidung fiel nach der Heimniederlage gegen Vitória Guimarães (0:1) – bemerkenswert, da Guimarães mittlerweile von Vieiras Vorgänger Luís Pinto trainiert wird.