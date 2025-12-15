Ivancic feuert Aktag, Cöl deutet Abschied an

Schon einige Wochen vor Silvester kam es bei zwei Landesligisten an diesem Wochenende zum großen Knall. In Unterrath sorgte Toma Ivancic mit dem Rauswurf von Trainer Deniz Aktag schon zwei Tage vor dem letzten Spiel in diesem Kalenderjahr bei VSF Amern am Freitagabend für Aufsehen. In Amern standen A-Jugendtrainer Niklas Leven und Michael Blum als Spielertrainer in der Verantwortung.
Am Samstagabend ließ dann Ibo Cöl aufhorchen. Nach dem 2:2 beim Tabellenzweiten äußerte sich der Coach der Kosovaren zu seiner Zukunft. „Die Zusammenarbeit war nur bis zum Ende des Jahres ausgelegt. Das war demnach das vorerst letzte Spiel von mir und meinem Trainerteam. Wir werden uns in den kommenden Tagen noch einmal zusammensetzen. Ich schließe von meiner Seite ein Engagement über die Winterpause nicht komplett aus. Dafür müssten sich hier aber ein paar Dinge verändern“, stellte der 47-Jährige klar.
Cöls Bekanntgabe ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert und zeigt, wie kompliziert die Arbeit als Trainer beim FC Kosova ist. Erst vor rund einem Monat war der Übungsleiter als Nachfolger des entlassenen Alfonso Del Cueto nach Benrath zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt der Amtsübernahme hatte Cöl schon darüber sinniert, wie er das Team zur Rückrunde aufstellen wolle. Nach Dienst auf Zeit klang das nicht.
Und auch die kurze sportliche Bilanz war mit sieben Punkten aus vier Spielen nicht zum Weglaufen. Zumal das Programm auch durchaus knackig war. Die einzige Niederlage unter Cöls Regie setzte es gegen den souveränen Spitzenreiter Solingen-Wald, der ohnehin in einer eigenen Liga zu spielen scheint. Gegen dessen ersten Verfolger machte der FCK am Samstag aus einem 0:2 noch ein 2:2. Dabei konnte Cöl in Solingen nur eine Rumpfelf aufbieten. Denn neben den gesperrten Astrit Hyseni, Beslind Fazlija und Naser Ilazi musste der Coach unter anderem auch auf Fatlum Ahmeti verzichten. Der 33 Jahre alte Torjäger, der unter der Leitung von Cöl zuletzt wieder aufblühte und zu alter Treffsicherheit zurückfand, bevorzugte den Kick unter dem Hallendach und damit im Dress von Two Stripes United die Teilnahme am lukrativen Finalturnier der „Icon League“, das am Sonntag in Wien (Österreich) ausgetragen wurde.
Für Ahmeti sprangen in Solingen Besim Fazlija (37.) und Roman Callan (65.) in die Bresche. Ihre Treffer bescherten Kosova noch einen Punkt. Ob dies der letzte war, den Ibo Cöl für sich verbuchen durfte, wird sich zeigen. Tatsächlich deuteten dessen Aussagen am Samstag auf einen schnellen Abschied hin.