Ivancic feuert Aktag, Cöl deutet Abschied an

Und auch die kurze sportliche Bilanz war mit sieben Punkten aus vier Spielen nicht zum Weglaufen. Zumal das Programm auch durchaus knackig war. Die einzige Niederlage unter Cöls Regie setzte es gegen den souveränen Spitzenreiter Solingen-Wald, der ohnehin in einer eigenen Liga zu spielen scheint. Gegen dessen ersten Verfolger machte der FCK am Samstag aus einem 0:2 noch ein 2:2. Dabei konnte Cöl in Solingen nur eine Rumpfelf aufbieten. Denn neben den gesperrten Astrit Hyseni, Beslind Fazlija und Naser Ilazi musste der Coach unter anderem auch auf Fatlum Ahmeti verzichten. Der 33 Jahre alte Torjäger, der unter der Leitung von Cöl zuletzt wieder aufblühte und zu alter Treffsicherheit zurückfand, bevorzugte den Kick unter dem Hallendach und damit im Dress von Two Stripes United die Teilnahme am lukrativen Finalturnier der „Icon League“, das am Sonntag in Wien (Österreich) ausgetragen wurde.

Für Ahmeti sprangen in Solingen Besim Fazlija (37.) und Roman Callan (65.) in die Bresche. Ihre Treffer bescherten Kosova noch einen Punkt. Ob dies der letzte war, den Ibo Cöl für sich verbuchen durfte, wird sich zeigen. Tatsächlich deuteten dessen Aussagen am Samstag auf einen schnellen Abschied hin.