Ivan Vdovenko: Aufstieg mit Lemp, dann zurück in die Ukraine Im März 2022 flüchtete der 38-Jährige vor dem Krieg. Dennoch blieb er vor so manchem Schicksalsschlag nicht verschont. Der Fußball ist da eine willkommene Abwechssung

Ehringshausen-Lemp. Eigentlich ist es keine große Überraschung: Als wir Ivan Vdovenko ans Telefon bekommen, ist er gerade eine Runde laufen. Der 38-Jährige geht fast täglich joggen. Schließlich möchte er fit für die Restrunde sein. Denn der zentrale Mittelfeldspieler hat große Ziele. Mit seinem neuen (und alten) Verein, der Spielvereinigung Lemp, will der Ukrainer in die Fußball-Kreisoberliga aufsteigen. Dann möchte der Kriegsflüchtling in seine Heimat zurückkehren. Wie er den Krieg in seinem Land erlebt, was für persönliche Schicksalsschläge er mit dem Angriff der Russen durchmachte und warum er für die Lemp den SV Herborn verlassen hat, verrät der Familienvater im Gespräch mit dieser Redaktion.