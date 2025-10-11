Ivan Rebic beflügelt von Geburt der Tochter

Wiesbaden. „Mit 37 Jahren ist Ivan einer der Fittesten – für uns ein ganz wichtiger Spieler“, schwärmt Stefan Kühne, Trainer des Wiesbadener Kreisoberligisten SG Germania von Ivan Rebic, seinem Mittelstürmer, „der sich auch immer gut freilaufen kann“.

Das kann sein Vorsitzender Vassily Anagnostakis nur allzu gerne bestätigen: „Er ist sportlich wie menschlich ein Vorbild.“ Er denke auch an die unter Jugendleiter Martin Fraund sehr gut aufgestellten Nachwuchsmannschaften. „Er ist unter den Ersten im Training und er verlässt auch mit den Letzten den Trainingsplatz.“

Dass Ivan Rebic zurecht die Trikotnummer neun trägt, hat der „Knipser“ mehr als hinreichend bewiesen. Der Routinier schießt Tore am Fließband – und das schon seit vielen Jahren. Gerade beim jüngsten 4:2-Sieg bei der TSG Kastel 46 katapultierte er sein Team mit gleich vier Toren endgültig in die Spitzengruppe der Liga.

„Mich hat die Geburt meiner Tochter Tara beflügelt, das war am Samstag einen Tag vor dem Spiel“, lacht der 37-Jährige, der erstmals vor knapp zwei Jahren Vater von Tochter Mila geworden war. In der aktuellen Runde führt er die Torjägerliste mit zwölf Buden an. Dafür benötigte er nur acht Spiele. Das erinnert irgendwie an Stürmer wie einst Gerd Müller oder heute Harry Kane.

Rebic fing bei der Freien Turnerschaft an

Ivan Rebic blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück. Mit zehn Jahren schloss er sich der Freien Turnerschaft an, spielte anschließend in den Nachwuchsteams von Biebrich 02. Hessenliga-Erfahrung sammelte der Knipser von der Waldstraße beim SV Wiesbaden in der Saison 2013/14 und beim FC Eddersheim 2018/19. Als die Eddersheimer 2015/16 der Verbandsliga angehörten, schoss Rebic in 31 Spielen 31 Tore und ein Jahr später in 32 Partien 29 Tore. Einige Jahre hatte er auch beim Ex-Verbandsligisten SV Niedernhausen gespielt, ehe er vor der letzten Saison zur Germania wechselte.

Rebic: "Die Liebe zum Fußball und der Ausgleich zur Arbeit"

„Dorthin bin ich wegen meines Freundes und ehemaligen Germania-Trainers Michel Badal gewechselt“, erzählt Rebic. Dass er seit dem Wechsel vom Autal- ans Waldstraßenteam zwei Klassen tiefer spielt, sei auch ein Grund für die Entscheidung gewesen, verrät der 37-Jährige: „So habe ich etwas mehr Zeit für meine Familie, vor allem wegen der kürzeren Auswärtsfahrten.“ Das fortgeschrittene Fußballalter sei gar nicht so sehr der Grund, versichert Rebic. „Ich fühle mich fit und möchte noch so lange spielen, wie ich schmerzfrei bin.“ Und da habe er gottlob bisher sehr viel Glück gehabt, zeigt er sich sehr dankbar. Und was hält ihn, der natürlich auch andere gute Angebote vorliegen hat, bei der Germania? „Der Zusammenhalt passt, viele sind geblieben, und es ist dort sehr familiär“, betont er. Auch die gute Struktur mit besagter Jugendarbeit mit Perspektiven für die Aktiven hebt Ivan Rebic hervor. „Die Liebe zum Fußball und der Ausgleich zur Arbeit“, lässt ihn auch weiterhin auf Torejagd gehen.

Nun richtet sich sein Blick auf den Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen TuS Nordenstadt: „Wir unterschätzen keinen, aber wir wollen drei Punkte und auch Meister werden“, sagt er.

Weiter spielen: TuS Nordenstadt – TuS Medenbach, Spvgg. Igstadt – FV Delkenheim (beide Do., 20 Uhr), Freie Turnerschaft – TuS Medenbach, FSV Schierstein 08 – FC Naurod (beide So., 13.30 Uhr), SC Gräselberg – SV Frauenstein (So., 14.30 Uhr), SV Hajduk – TSG Kastel 46, FVgg. Kastel 06 – Spvgg. Sonnenberg (alle So., 15 Uhr).





