Ivan Rasic: Sieben Streiche für Korntal und der Traum vom Profi

Das Spiel gegen den TV Malmsheim II wird in die Vereinsannalen eingehen. Es war ein Rausch in Blau und Weiß, angeführt von einem Mann, der an diesem Tag einfach nicht zu stoppen war. Doch Rasic vergisst dabei nie seine Nebenleute, die ihn immer wieder fütterten. „Im Spiel gegen den TV Malmsheim II lief die Zusammenarbeit meines Teams sehr gut. Wir haben gemeinsam viele Chancen erschaffen, und dadurch habe ich sieben Tore schießen können“, analysiert er den Kantersieg. Es war eine Demonstration von purer Spielfreude.

Trotz der beeindruckenden Zahlen bleibt der 20-jährige Torjäger bemerkenswert geerdet. Die Auszeichnung erfüllt ihn mit Stolz, doch die Überraschung über die Wahl ist ihm anzumerken. „Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe nicht erwartet, Spieler der Woche zu sein, bin aber sehr froh, dass sie mich gewählt haben“, erklärt Ivan Rasic mit einer Demut, die in diesem Alter selten ist. Für ihn ist die individuelle Ehrung ein Spiegelbild der kollektiven Stärke, die ihn derzeit von Rekord zu Rekord trägt.

Auge in Auge mit dem Torwart

Wenn man Ivan Rasic über sein Handwerk sprechen hört, spürt man die brennende Leidenschaft für das direkte Duell. Er ist kein Mann für die einfachen Abstauber; er sucht den Kontakt, die Reibung und den finalen Zweikampf. „Am meisten reizt mich, für mein Tor selber in einem Zweikampf zu kämpfen, um mein Bestes zu zeigen“, verrät der Stürmer. Seine Komfortzone ist der gegnerische Sechzehner, dort, wo die Nerven über Erfolg oder Scheitern entscheiden: „Die meisten Tore schieße ich im Strafraum, und deswegen ist mir ein Eins-gegen-eins zwischen mir und dem Torwart am liebsten.“

Die Familie hinter dem Erfolg

Der Erfolg des Einzelnen ist in Korntal tief verwurzelt in einem außergewöhnlichen Vereinsklima. Für Rasic ist der TSV weit mehr als nur eine sportliche Heimat – es ist ein Ort der bedingungslosen Unterstützung. „Der TSV Korntal ist für mich sehr besonders, da wir Spieler, Trainer und alle anderen Beteiligten uns untereinander sehr gut verstehen und uns gegenseitig immer unterstützen“, sagt er mit einer Wärme, die zeigt, wie sehr ihn das Umfeld beflügelt. In dieser familiären Atmosphäre konnte er sich zu dem Torungeheuer entwickeln, das er heute ist.

Luka Modric als leuchtendes Vorbild

Jeder große Athlet braucht einen Nordstern, an dem er sich orientiert. Für den jungen Stürmer ist dieser Fixstern ein Landsmann, der für unbändigen Willen steht: Luka Modric. Es ist nicht nur die spielerische Eleganz, sondern vor allem die Mentalität des Weltstars, die Rasic beeindruckt. „Mein Lieblingsspieler ist Luka Modric, da er durch seinen Ehrgeiz Unglaubliches erreicht hat“, schwärmt er. Dieser Ehrgeiz ist es auch, der Ivan Rasic jeden Sonntag auf den Platz treibt, um das Unmögliche möglich zu machen.

Mission Meisterschaft und Aufstieg

Aktuell thront der TSV Korntal auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga B5 Enz/Murr. Doch dies ist für Rasic und seine Mitstreiter nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum großen Coup. Die Ziele sind klar definiert und werden mit großer Entschlossenheit verfolgt: „Wir haben erst mal vor, Tabellenführer zu bleiben. Unser größtes Ziel ist es, Meister zu werden und in die höhere Liga aufzusteigen.“ Es ist die Gier nach Erfolg, die das Team derzeit unbesiegbar macht.

Ein Leben für den großen Profitraum

Hinter den 33 Saisontoren steckt ein Plan, der weit über die Kreisliga hinausgeht. Rasic investiert alles in seine Karriere, denn er hat eine Vision, die ihn antreibt, wenn andere längst aufgeben. „Mein größter Traum ist es, Fußballprofi zu werden. Deswegen habe ich vor, an mir und meinen Fähigkeiten zu arbeiten und hart zu trainieren“, verkündet er kämpferisch. Er weiß, dass Talent allein nicht reicht; es ist die tägliche harte Arbeit, die den Weg nach oben ebnet.

Zwischen Baufirma und Fitnessstudio

Das Leben des Ivan Rasic ist geprägt von harter körperlicher Arbeit – sowohl im Beruf als auch in der Freizeit. „Momentan bin ich bei einer Baufirma angestellt“, erklärt er seinen bodenständigen Alltag. Doch wenn die Schicht endet, zieht es ihn nicht auf das Sofa, sondern direkt zur nächsten Trainingseinheit. „Neben dem Fußball ist mein Hobby das Fitnessstudio“, verrät er. Es ist diese eiserne Disziplin eines jungen Mannes, der auf dem Rasen Tore am Fließband liefert, die ihn so besonders macht.