Ivan Leko kehrt zu Club Brügge zurück

Der frühere Mittelfeldspieler arbeitete zwischen 2017 und 2019 erstmals als Chefcoach in Brügge und führte das Team 2018 zum belgischen Meistertitel sowie in die Champions League. Nach Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und zuletzt in Gent kehrt der Kroate nun an alte Wirkungsstätte zurück.

„Ivan kennt die Mentalität des Vereins, die Erwartungen und die DNA von Club Brügge“, erklärte Sportdirektor Vincent Mannaert bei der Vorstellung. „Er kann eine neue Generation führen, ohne die Klubphilosophie aus den Augen zu verlieren.“

Auch Leko selbst zeigte sich emotional bei seiner Rückkehr: „Brügge fühlt sich wie Zuhause an. Wir wollen wieder eine Mannschaft sehen, die mit Energie, Mut und Leidenschaft spielt.“