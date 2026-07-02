Ivan Franjic wagt einen neuen Versuch bei den Würzburger Kickers Der 28-jährige Edeltechniker kehrt nach zwei Jahren beim SV Wehen Wiesbaden an den Dallenberg zurück von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Ivan Franjic (re.) ist zurück am Dallenberg und wird von Coach Michael Schiele begrüßt. – Foto: FWK

Ivan Franjic kehrt an den Dallenberg zurück. Das haben die Würzburger Kickers am heutigen Donnerstag bekanntgegeben. Der 28-Jährige hatte sich im Sommer 2024 Richtung SV Wehen Wiesbaden verabschiedet. Nun nimmt der Edeltechniker einen neuen Anlauf am "Dalle".

"Mit Ivan gewinnen wir einen schnellen, kreativen und torgefährlichen Mittelfeldspieler, der unser Spiel noch flexibler und schneller machen wird. Er kennt bereits den Verein, kennt noch große Teile der Mannschaft und passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Man spürt, dass er für die Aufgabe brennt. Genau das brauchen wir! Wir freuen uns, dass er zurück ist", so Kickers-Cheftrainer Michael Schiele in der vom Verein verbreiteten Stellungnahme. Nach zwei mäßig erfolgreichen Spielzeiten beim SV Wehen Wiesbaden, wo er zuletzt keine kaum eine Rolle spielte, will Ivan Franjic seine Karriere beim Drittliga-Aufsteiger wieder in Schwung bringen: "Ich hatte bei den Kickers meine erfolgreichste und schönste Zeit als Profi, dazu ist Würzburg einfach eine wunderschöne Stadt. So ist der Kontakt an den Dalle nie abgerissen, und spätestens nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war klar, dass ich hier wieder angreifen will, um mit den Kickers eine erfolgreiche Saison zu spielen."





Es ist der zweite Anlauf von Franjic in Würzburg. Bereits im Sommer 2022 war der gebürtige Altenkirchener (Rheinland-Pfalz) vom FSV Frankfurt zu den Rothosen gekommen und schwang sich schnell zu einer Schlüsselfigur und zum Unterschiedsspieler im Würzburger Offensivspiel auf. In zwei Spielzeiten brachte er es auf über 50 direkte Torbeteiligungen. Als einer der besten Spieler der Regionalliga Bayern weckte er Begehrlichkeiten und als die Kickers dramatisch in der Relegation zur 3. Liga im Elfmeterschießen an Hannover 96 II scheiterten, entschied sich Franjic dafür, seine Zelte am Dallenberg abzubrechen. Zwei Jahre später ist er nun wieder da...