Ivan Atlija wechselt zum FC Wittlingen

Der FC Wittlingen hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Wie der Bezirksliga-Spitzenreiter mitteilte, wird sich Ivan Atlija dem Verein anschließen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Herten ins Kandertal. "Nach guten Gesprächen mit Sportchef Luigi Squillace und dem sportlichen Leiter Francesco Falanga konnte Ivan Atlija vom Konzept der ersten Mannschaft des FC Wittlingen überzeugt werden", heißt es seitens des Clubs. Der Kroate war 2019 an den Hochrhein gekommen und stieß nach zweieinhalb Jahren beim damaligen Bezirksligisten Bosporus FC Friedlingen zum Landesliga-Team des FSV Rheinfelden, für das er insgesamt 23 Spiele absolvierte. Seit Sommer 2023 ist Atlija in Herten aktiv, wo in der laufenden Runde für ihn ein Tor und fünf Vorlagen aus 18 Einsätzen vermerkt sind.