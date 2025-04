IV Roulette

Nach der enttäuschenden Auswärtsniederlage gegen Schwamendingen kehrten unsere Jungs in Weiss und Grün zurück auf die Looren, um es mit dem FC Küsnacht aufzunehmen. Küsnacht, ein Team, das den Aufstieg letzte Saison nur um einen Punkt verpasst hatte, gilt als einer der stärksten Favoriten in der Gruppe 3. Vergangene Saison hatte der FC Neumünster grosse Schwierigkeiten gegen sie und verlor beide Spiele, besonders das erste, in dem uns eindrucksvoll vor Augen geführt wurde, was es bedeutet, an der Spitze der 3. Liga mitzuspielen.

Doch an diesem Sonntag sollte die Entwicklung und Verbesserung unserer 1. Mannschaft im letzten Jahr sichtbar werden. Trotz einer erneut dezimierten Aufstellung hielt unser Team gegen ein starkes FC Küsnacht bemerkenswert gut mit. Ohne Captain Huber, Abwehrchef Egli, den gesperrten Wenk, Toptorschütze Müller und Arik „Bale“ Gabay (Spanien – Golf – FC Neumünster, in der Reihenfolge), der gerade erst aus einer Woche Golf-Pause zurückkehrte, lag es an Coach Westerberg und Reiff, eine Lösung zu finden. Timon Hazewinkel, normalerweise unser niederländischer Zehner, startete sein zweites Spiel in der Innenverteidigung – und damit bildete er bereits die neunte unterschiedliche Innenverteidigungskombination in 12 Spielen.

Die erste Halbzeit war von solider Defensivarbeit und einigen harten Zweikämpfen geprägt, die mal perfekt getimt, mal mit einem kleinen Augenzwinkern und etwas Glück (ohne VAR in der 3. Liga) noch durchgingen. Am Ende der ersten Hälfte stand es torlos 0-0.

Die zweite Halbzeit setzte den Trend fort, doch Küsnacht wurde allmählich gefährlicher und erspielte sich zunehmend Chancen. Schliesslich kam es in der 57. Minute zu einem Angriff über ihre linke Seite, der mit einem harten Schuss im Netz endete. Trotz des Rückstands liess Neumünster den Kopf nicht hängen und drängte weiter auf den Ausgleich. Doch wieder war es ein linker Fuss (der von Carlos), der den Ball knapp verfehlte, und so endete das Spiel mit 0:1.

Obwohl die Enttäuschung gross war, war die Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr deutlich zu sehen, vor allem in der Defensivleistung. Diese Niederlage sollte das Team als eine wertvolle Erfahrung nehmen und daraus positive Schlüsse ziehen. Am kommenden Sonntag steht das letzte Spiel der Hinrunde gegen Unterstrass an. Die Jungs haben eine weitere Chance, eine gute Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte abzuschliessen.