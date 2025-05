IV Fauzani Issa Issaka sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten

Für Fauzani Issa Issaka und die SpVgg Steele stehen noch drei Spieltage in der Landesliga, Gruppe 2, an, dann ist das Kapitel für die Essener erstmal erledigt. Der Abstieg steht schon länger fest, für Issaka geht es Steele aber nicht weiter. Der Innenverteidiger sucht zum Sommer einen neuen Verein.

In der laufenden Saison kommt der 25-Jährige auf elf Einsätze und einen Treffer. Zuvor spielte er in der Bezirksliga für den SV Genc Osman Duisburg, den SV Vorst und den Rheydter SV, in der Landesliga war 2021/22 Teil der Elf der DJK/VfL Giesenkirchen. Der Verteidiger kann auch als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Über seine Stärken sagt er: "Ich bin kopfstark und verfüge über eine starke Physis und Übersicht." Der 1,90 Meter große Innenverteidiger hat seine Wurzeln in Italien und Togo und würde am liebsten mindestens auf Bezirksliga-Niveau weiterspielen. Interessierte Vereine können sich ab sofort per WhatsApp bei ihm melden: 015214299904