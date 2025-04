It’s Tenchio Time!

Für das Heimspiel gegen Männedorf war die Zielsetzung klar, im vierten Spiel der Rückrunde sollte der vierte Sieg eingefahren werden. Und es gelang ein Start nach Mass. Nach eigenem Anspiel liessen die Gäste den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren, doch bereits der dritte Pass landete nicht in den eigenen Füssen, sondern im Lauf von Larcheveque, der völlig alleine aufs gegnerische Tor losstürmte und cool zum 1:0 traf. Nicht einmal eine Minute war zu diesem Zeitpunkt gespielt. Wie wichtig dieses frühe Führungstor war, zeigte sich in den folgenden Minuten, in denen der FC Neumünster sichtlich Mühe bekundete mit spielerischen Mitteln zu gefährlichen Angriffen zu kommen. Dennoch gelang es die Führung auszubauen. Nach einem Corner landete der Ball beim verkannten Sturmjuwel Tenchio, der sich das Leder zurechtlegte und mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumkante sehenswert auf 2:0 erhöhen konnte. Tenchio hatte erst in der vorigen Woche einen neuen Ausrüstungsvertrag mit Dosenbach abgeschlossen, die ihn umgehend mit Qualitätsschuhen ausstatteten, was sich nun augenscheinlich ein erstes Mal bezahlt machte. In der Folge gelang es weiterhin nicht offensiv zu überzeugen, defensiv liessen die Kleeblätter aber nichts anbrennen, auch in der ach so ungeliebten Verteidigungsarbeit stach Abwehrchef Tenchio durch ein lehrbuchmässig geführtes Tackling heraus. Trotz eines durchwachsenen Auftritts ging es mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Auch zu Beginn des zweiten Umgangs gelang es dem Heimteam nicht das Spiel vollständig zu kontrollieren, diesmal verzeichneten die Gäste sogar mindestens eine richtig gute Möglichkeit. Abwehrrecke Straumann hatte nach einem Scheissball Tenchios (es ist nicht alles Gold, was glänzt) das Spielgerät vertändelt, doch Gott sei Dank blieb unsere Nummer 1 Luca “Gigi” Baici im folgenden Duell siegreich. Diesen Weckruf schienen die Kleeblätter gebraucht zu haben, kamen sie doch in den nächsten Minuten zu immer vielversprechenderen Torchancen. In der 62. Minuten erzielte schliesslich der kurz zuvor eingewechselte R. Zinnenlauf nach gelungenem Gegenpressing das vielumjubelte 3:0. Auch Zinnenlauf traf mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in die untere linke Ecke. Fünf Zeigerumdrehungen später war das Spiel dann endgültig entschieden als Kochs Massflanke von Müller per Kopf ins gegnerische Tor gelenkt wurde. Den Schlusspunkt setzte Topscorer Gabay, der in unnachahmlicher Weise durch die gegnerische Abwehr tänzelte und zum 5:0 Endstand traf. Das Resultat hätte durchaus noch höher ausfallen können, doch Capitano Huber und vor allem Sturmspitze Müller überboten sich gegenseitig im grobfahrlässigen Auslassen von 100-prozentigen. Auf den Schlusspfiff folgte ein sauberes Höckle, es wird nicht das letzte gewesen sein.