It's Derby-Time: Kehlen gegen Brochenzell am Samstagnachmittag

Kehlen gegen Brochenzell am Samstagnachmittag: die Gäste sind mittlerweile eine der Spitzenmannschaften der Bezirksliga, der SV Kehlen scheint wiedererstarkt und ist mit neuem Selbstvertrauen ausgestattet. Auf die Besucher wartet am Samstag ein sehr interessantes Gemeinde-Derby. Spielbeginn ist um 14:30 Uhr.

Dabei kommt auf den SVK eine sportlich sehr anspruchsvolle Aufgabe zu: aus den letzten fünf Spielen ging für den VfL nur das Spiel beim Tabellenführer TSG Ailingen verloren. Mit 26 Punkten belegen die Nachbarn Rang Vier der Tabelle. 39 geschossene Tore in 15 Spielen zeigen eindeutig, wo die Stärken liegen. Stürmer Maximilian Konrad liegt mit 14 Toren und 20 Scorer-Punkten ganz weit vorne in der Torjägerliste der Bezirksliga. Im Mittelfeld zieht Claudio Hirscher (bislang 11 Scorer-Punkte) die Fäden. Insgesamt kann der VfL auf eine gewachsene und erfahrene Mannschaft zurückgreifen.

Der SVK musste am vergangenen Sonntag unerwartet pausieren - das Spiel in Kressbronn wurde wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt. Somit gab es keine Chance, nach dem Heimsieg gegen Leutkirch die momentane Form erneut unter Beweis zu stellen. Nun gilt es, wieder schnell in den Spielrhytmus zu kommen, um in diesem Derby auf Augenhöhe mitspielen zu können.

Personall kann Kehlens Interimstrainer Jonas Klawitter auf einen gut aufgestellten Kader zurückgreifen. Fehlen werden wohl der angeschlagene David Bernhard sowie der im letzten Heimspiel verletzte Felix Dunger.

Noch eine erfreuliche Nachricht: der Spielball zum Gemeindederby wird auch diesmal wieder von Joachim Dirlewanger, Inhaber der Versicherungsagentur „Württembergische“ in Meckenbeuren, gespendet. Vielen Dank, Joe.

Freuen wir uns auf ein spannendes und faires Lokalderby.