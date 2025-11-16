Italiens Gegner braucht einen Außerirdischen! Nächste Zitter-Quali des Vierfach-Weltmeisters

Nicht schon wieder, Italien! Nach 2018 und 2022 droht der stolzen Fußballnation auch 2026 eine WM-Zuschauerrolle. Was ist da los? Eine Glosse von Uli Kellner.

Mamma mia! Was zeichnet sich da schon wieder für ein Disastro ab!? Da spielt Italien endlich mal eine brauchbare WM-Quali – hat aber das Pech, dass der Gruppenrivale einen Außerirdischen im Sturm aufbietet. Sage und schreibe 14 Tore hat Erling Haaland in sieben Spielen für Norwegen erzielt. Mehr als Italien bei seiner letzten echten WM-Teilnahme. Zur Erinnerung: 2006 rockte die Squadra Azzurra das deutsche Sommermärchen (12 Tore). 2010 und 2018 war jeweils nach der Vorrunde Schluss. 2018 und 2022 schließlich: Die (süditalienische) Frau des Verfassers sagt, dass man auf die Turniere in Russland und Katar ohnehin keinen Wert legte – aus Solidarität mit unterdrückten Minderheiten.

Fünf Spiele, fünf Siege – Nimm das, du Italio-Hater von DAZN!

Nun muss Italien aufpassen, nicht selber zu einer Minderheit zu werden. Im erlesenen Zirkel der Mehrfach-Weltmeister gibt es nicht viele Nationen, die so häufig bei WM-Turnieren durch Abwesenheit glänzen. Dass Italien 2026 der No-Show-Hattrick droht, freut maximal gehässige Kommentatoren wie jenen Moldawien-Bewunderer von DAZN, der am Donnerstag bei Italiens ehrenvollem Last-Minute-Sieg über die Nummer 156 der FIFA-Weltrangliste Häme und Spott über die Gattuso-Elf kübelte. Warum? Tore durch Mancini (88.) und Esposito (90.+2), jeweils wunderschön per Kopf. Wieder einmal hat sich die große (frühere) Qualität der Italiener gezeigt, in entscheidenden Spielen zur Stelle zu sein. Späte Zunull-Siege der Azurblauen lassen das Herz jedes Fußballromantikers höher schlagen! Wer etwas anderes behauptet, hat die DNA des Vierfach-Weltmeisters nie verstanden, ist Norweger – oder nicht mit einer Italienerin verheiratet.

Schon einmal siegte Italien mit 9:0 – vor 77 Jahren

Kurzum: An Italien liegt’s diesmal nicht, dass die nächste WM-Quali zu einer Zitterpartie wird. Mittelfeld-Legende Gattuso hat das Team nach dem Aus von 2021-Europameister Spalletti auf beeindruckende Weise stabilisiert: fünf Siege in fünf Spielen, 18:5 Tore. Nimm das, du Italo-Hater von DAZN! Wenn es im Fußball halbwegs gerecht zugeht, folgt die Strafe am Sonntag auf dem Fuße: Italien benötigt im direkten Duell mit Norwegen lediglich einen 9:0-Erfolg. Dann wäre das erste WM-Ticket seit 2014 perfekt – und Haalands Norweger ein würdiger Teilnehmer am Playoff-Turnier.

Fun fact: Schon einmal gewann Italien ein Spiel mit 9:0. 77 Jahre ist das her. Opfer bei Olympia 1948 war das Team der USA, Mitausrichter der WM 2026. Wenn das kein Omen ist!