Istiklal und Putzbrunn gewinnen Elfer-Drama – AEG souverän

Hamid Dako brachte Großhadern in der 49. Minute in Führung und ließ die Gäste vom Kreisklassen-Aufstieg träumen. Doch das Glück wendete sich kurzzeitig – ein unglückliches Eigentor von Jeffrey Addae in der 57. Minute bescherte Hellas den Ausgleich und neue Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Die Entscheidung fiel in der dramatischen Schlussphase: Dominik vom Hau wurde zum Helden der Gäste, als er in der 84. Minute das entscheidende 2:1 erzielte und damit den Kreisklassen-Aufstieg perfekt machte. Großhadern II jubelt und darf nächste Saison in der Kreisklasse antreten, während Hellas München nach der bitteren Last-Minute-Niederlage den Gang in die A-Klasse verkraften muss.