Istanbul-Transfer gescheitert: Dachauer Profi Mert Kömür bleibt beim FC Augsburg

Angebot von zwölf Millionen

von Redaktion Dachau · Heute, 09:15 Uhr
Von Mert Kömür (r.) gab‘s unlängst ein Trikot für den Dachauer OB Florian Hartmann.
Besiktas Istanbul bot zwölf Millionen Euro für den Dachauer. Doch der FCA will den 20-Jährigen nicht ziehen lassen.

Der Dachauer Fußball-Profi Mert Kömür bleibt dem FC Augsburg erhalten. Der Bundesligist hat auch das zweite Angebot von Besiktas Istanbul abgelehnt, wie das Online-Portal „Fußballtransfers“ berichtet – 10 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro Boni soll der türkische Erstligist geboten haben.

Insider Yagiz Sabuncuoglu betonte, dass Besiktas das Angebot abermals erhöht habe. Der Deutsche Eduard Graf ist bei Besiktas Sportdirektor. Graf wollte den 20-jährigen Dachauer unbedingt nach Istanbul holen. Kömür hat beim FCA noch einen Vertrag bis 2029. Unter Trainer Sandro Wagner war der Offensivmann Stammspieler gewesen. Unter Nachfolger Manuel Daum kam er weitaus weniger zum Zug.